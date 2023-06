Tifozja kroate, Ivana Knoll motivon skuadrën në prag të finales së Nations League

Liga e Kombeve do të njihet sot me fituesin e tretë në histori, aty ku Spanja dhe Kroacia do të synojnë që të marrin për herë të parë këtë trofe. Ndeshja do të startojë në orën 20:45, në stadiumin “De Kuip” në Roterdam.









Në prag të kësaj finaleje, nuk mund të mungonte as tifozja e famshme kroate, Ivana Knoll që iu rrëmbeu zemrat të gjithëve në Botërorin e Katarit.

Knoll ka postuar në video në Instagram teksa shfaqet duke kërcyer në tingujt e një muzike spanjolle. Videoja është shoqëruar me mbishkrimin: “Më vjen keq Spanja”. Kështu modelja frymëzon kombëtaren e saj për të fituar trofeun e parë ndërkombëtar.