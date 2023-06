Trafikimi në Greqi/ Apartamentet, burgjet dhe tutorët e pamëshirshëm nga Uzbekistani – Si funksiononte grupi kriminal i drejtuar nga shqiptari

Makthin absolut në duart e tutorja 40-vjeçare nga Uzbekistani e kanë jetuar të paktën nëntë bashkatdhetarë të saj, të cilët ajo i detyroi t’i ekstradonte me ritme shfarosëse duke i mbajtur të burgosur në apartamente në Omonia.









Rrjeti i trafikut u çmontua pas tentativës së një gruaje për t’u arratisur nga “kthetrat” ​​e bandës, si rezultat i së cilës ajo u shpëtua nga banorët e sheshit Vathi të cilët lajmëruan Policinë.

Deri më tani është arrestuar 40-vjeçarja nga Uzbekistani e cilësuar si “truri” i unazës, ndërsa janë identifikuar edhe tre persona të tjerë si anëtarë të organizatës kriminale. Bëhet fjalë për një 35-vjeçar shqiptar, partnere e 40-vjeçares, e cila konsiderohet si drejtuese e grupit, një grua uzbeke që ndërmori udhëtimin “sekret” për gratë – viktima të trafikimit në Greqia, dhe një bullgar që i transportonte nga kufiri në Athinë.

Siç doli nga hetimi i Departamentit të Policisë së Anti-Trafikimit të Qenieve Njerëzore, 40-vjeçarja dhe partneri i saj 35-vjeçar “peshkuan” vajza të reja nga Uzbekistani duke u ofruar punë “të arta” në Greqia i solli ilegalisht dhe më pas i dëboi nga kushtet çnjerëzore duke i mbajtur të burgosur në apartamente në qendër të Athinës.

Tutorët kishin nën kontroll dy shtëpi publike, në rrugën Iasonos në zonën Omonia dhe në rrugën Kolonou në Metaxourgeio. Aty, ata i ekstradonin viktimat e tyre në kushte të mjerueshme, duke i kërcënuar ose me rrahje ose me një borxh të pretenduar për t’i paguar rrjetit për shërbimet e saj.

Tutori 40-vjeçar uzbek nuk hezitoi t’u merrte vajzave të gjithë koleksionin, ndërsa ata që rezistonin rriheshin në publik për të bërë një shembull të të tjerëve. Çështja doli në “dritë” pas denoncimit të një viktime që ra në “rrjetat” e grupit marsin e kaluar.

Vajza me origjinë nga Uzbekistani mësoi nga një i njohur një punë në Greqi me rroga të mira. Për shkak se ajo ishte në gjendje të keqe financiare, ajo ka kontaktuar me 40-vjeçaren përmes internetit, e cila e ka bindur të vinte të punonte në dy shtëpi publike që i operonte me partnerin e saj në Athinë.

Tutori i tha se ishte një punë e ligjshme dhe i porositi 600 euro në ditë. Pasi arriti ta bindte të vinte në Greqi, ai mori përsipër shpenzimet e udhëtimit dhe caktoi një bashkëpunëtor të saj që ta lutej derisa ajo të largohej nga Uzbekistani. Gruaja fatkeqe, së bashku me një tjetër viktimë, kaluan në këmbë kufirin për në Evros, ku i priste një bullgar, pjesëtar i bandës.

Ai mori përsipër t’i transportonte me makinën e tij në Athinë dhe t’ia dorëzonte çiftit të tutorëve. Fillimisht, 40-vjeçari uzbek e ka pritur gruan në një apartament përdhese, në Michael Voda dhe më pas, pa e informuar, ka paraqitur në emër të saj një aplikim online për leje qëndrimi të paligjshëm në Greqi.

Në fakt, ai i ka ngarkuar asaj 1000 euro si për lejen e qëndrimit, ashtu edhe për koston e udhëtimit nga Uzbekistani në Athinë. Që atëherë e deri të mërkurën e kaluar filloi makthi i vajzës. Gruaja 40-vjeçare uzbeke dhe 35-vjeçari shqiptar e detyruan të jetonte çdo ditë, pa ditë pushimi dhe në kushte të këqija sanitare në një banesë përdhese në rrugën Iasonos.

I tillë ishte shfrytëzimi që viktima priste klientët për 12 orë pa pushim edhe në ditët kur kishte menstruacione… Dhe të gjitha këto për 10 euro që duhej t’u jepte tutorëve si shlyerje të borxhit ndaj grupit ose si qira për banesën ku banonte.

Ndërsa 40-vjeçarja nga Uzbekistani dhe partneri i saj kishin përfituar më shumë se 37 mijë euro nga shfrytëzimi i viktimës së tyre.

Në fillim të qershorit, gruaja i dërgoi fshehurazi nënës së saj në Uzbekistan 1500 euro nga koleksioni i shtëpisë publike. Tutani 40-vjeçar e kuptoi këtë dhe shkoi në bordello pasditen e së mërkurës për ta ndëshkuar.

Aty filloi të rrihte brutalisht viktimën në sy të dy grave si shembull për të tjerët. Më pas, e ka çuar në një banesë në qark, në rrugën Neophytou Metaxa, e ka kërcënuar me thikë, e ka goditur me grusht në kokë dhe ka vazhduar ta godasë me karrige në trup dhe në këmbë.

Në përpjekje për t’i shpëtuar tërbimit të turoti të pamëshirshëm, ajo doli në ballkon dhe tentoi të hidhej nga kati i parë. Fqinjët, duke menduar se gruaja fatkeqe po tentonte të vriste veten, kanë lajmëruar policinë e cila ka bastisur banesën.

Vajza nga Uzbekistani u dërgua në spital me lëndime të rënda në kokë dhe të nxira në të gjithë trupin e saj, ndërsa policia vuri në pranga 40-vjeçarin, i cili kërcënoi viktimën e saj për të mos e denoncuar.

Paraditen e djeshme, Departamenti i Policisë Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore ka ushtruar kontroll në dy banesa të organizatës, në rrugën Neophytou Metaxa, ku u gjetën dhe sekuestruan 2600 euro, një celular, një pasaportë si dhe dëftesa bankare. transferta për në dhe nga Uzbekistani.

Ndaj 40-vjeçares dhe bashkëpunëtorëve të saj u ngrit një dosje për Organizatën Kriminale-Banda, Trafikimin e Qenieve Njerëzore dhe Shkeljen e Kodit të Emigracionit dhe Integrimit Social.

Pasditen e së premtes, 40-vjeçarja u soll në Prokurorinë e Athinës, e cila e dërgoi në Hetuesin e Rregullt të 24-të, ndërsa viktima e trafikut u kthye në Uzbekistan me kërkesë të saj.