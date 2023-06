Zvicra në mbrojtje të klimës, referendumi për parandalimin e shkrirjes së akullnajave

Votuesit zviceranë morën pjesë në referendum të dielën për një ligj të ri për mbrojtjen e klimës dhe taksat më të larta të korporatave, me sondazhet që tregojnë se të dyja masat do të kalojnë.









Parlamenti ka miratuar tashmë ligjin për klimën, i cili synon ta bëjë Zvicrën neutrale ndaj klimës deri në vitin 2050 dhe të zvogëlojë ndikimin në akullnajat ikonike të vendit, të cilat po shkrihen me një ritëm alarmues.

Akullnajat alpine shkrihen shpejt

Mbështetësit e planit argumentojnë se Zvicra do të goditet rëndë nga ndryshimet klimatike dhe tashmë po sheh efektet e rritjes së temperaturave në Alpe.

Akullnajat zvicerane përjetuan shkrirje rekord vitin e kaluar, duke humbur më shumë se 6% të vëllimit të tyre dhe duke alarmuar shkencëtarët që thonë se një humbje prej 2% dikur do të konsiderohej ekstreme.

Sondazhet e opinionit tregojnë mbështetje të fortë për ligjin e propozuar, më i fundit nga sondazhi gfs.bern vendosi mbështetjen publike në 63%.

Subvencione për sistemet e rinovueshme të ngrohjes

Qeveria zvicerane është e prirur të promovojë largimin nga përdorimi i karburanteve fosile në ngrohje me stimuj financiarë.

Kompanitë gjithashtu do të mbështeten për t’i ndihmuar ato të konvertohen në teknologji miqësore me klimën.

Për një periudhë 10 vjeçare, 3.2 miliardë franga zvicerane janë në dispozicion për këtë qëllim.

Zvicra ende importon rreth tre të katërtat e energjisë së saj dhe nevoja për tranzicion është bërë më urgjente nga furnizimet e paqëndrueshme nga Rusia për shkak të luftës në Ukrainë.

Në një përpjekje për të ulur këtë pjesë, qeveria po planifikon të lejojë kompanitë të ndërtojnë parqe të mëdha panelesh diellore në Alpe, së bashku me më shumë turbina me erë.

Aktivistët e klimës fillimisht kishin dashur të nxisnin një ndalim total të të gjithë konsumit të naftës dhe gazit në Zvicër deri në vitin 2050.

Por qeveria u largua nga e ashtuquajtura Nisma e Glacierit, duke hartuar një kundërpropozim që hodhi poshtë idenë e një ndalimi, por përfshinte elementë të tjerë.

Meteorologët kanë paralajmëruar se ndryshimi i klimës do të përkeqësojë fatkeqësitë natyrore në Alpe dhe do të dëmtojë të ardhurat nga turizmi.

Taksat e korporatave të rriten në përputhje me pjesën tjetër të botës

Në rastin e taksave të korporatave, çështja është zbatimi i një vendimi të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) për t’u kërkuar kompanive ndërkombëtare me shitje të paktën 750 milionë dollarë të tatohen me një normë prej të paktën 15%.

Shumë nga 26 kantonet e Zvicrës kanë vendosur disa nga normat më të ulëta të taksave të korporatave në botë, në atë që ata shpesh thoshin se ishte e nevojshme për të tërhequr bizneset përballë pagave të larta dhe kostove të vendndodhjes.

Qeveria vlerëson se të ardhurat nga tatimi suplementar do të arrinin midis 1.0 dhe 2.5 miliardë franga zvicerane vetëm në vitin e parë.

Bazel dhe Zug, ku janë vendosur grupe të mëdha farmaceutike dhe tregtare, do të përfitonin më shumë nga të ardhurat më të larta tatimore.

Sondazhi i fundit i opinionit tregoi se 73% e votuesve e mbështetën planin.

Qendrat e votimit do të qëndronin të hapura deri në orën 12:00 me orën lokale (1000 GMT), me shumicën e votuesve që votonin paraprakisht.

Rezultatet fillestare priten nga mesi i pasdites.