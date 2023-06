Kalojnë nëpërmjet Ballkanit/ Investigimi i Politico: Si municioni snajper i prodhuar nga SHBA përfundon në duart e ushtarëve rusë

Në një videoklip prej 60 sekondash të postuar në Telegram, një snajper i maskuar me shenjat e kokës së vdekjes të ushtrisë mercenare Wagner ‘shfaq’ tipin e pushkës Orsis T-5000 të prodhuar nga Rusia.









“Pajisjet vijnë shumë mirë të rekomanduara”, i thotë ushtari, i fotografuar në brendësinë e djegur të një ndërtese, një reporteri lufte nga kanali televiziv Zvezda i drejtuar nga Ministria e Mbrojtjes Ruse.

Duke nxjerrë kapësen e armës në krah, ai vazhdon: “Përdor municion të kalibrit perëndimor 338. Punon shumë mirë. Mund të depërtojë në mbulesë të lehtë nëse armiku është pas tij. Dhe, në të hapur, ai mund të godasë armikun në një distancë deri në 1500 metra.

Orsis T-5000 është prodhuar nga një kompani me bazë në Moskë e quajtur Promtekhnologiya që është sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara.

Po municioni “perëndimor”?

Regjistrimet e marra nga POLITICO tregojnë se Promtekhnologiya dhe një firmë tjetër ruse e quajtur Tetis kanë blerë qindra mijëra armatime të bëra nga Hornady, një kompani amerikane që markon mallrat e saj si “të sakta”. Vdekjeprurëse. E besueshme.” Hornady, e themeluar në vitin 1949, e përmbledh filozofinë e saj me frazën: “Dhjetë plumba nëpër një vrimë”.

Gjetjet i shtohen një numri në rritje të provave se furnizimet me pajisje ushtarake vdekjeprurëse dhe jovdekjeprurëse po arrijnë ende në Rusi, pavarësisht vendosjes së sanksioneve të paprecedentë nga Perëndimi në përgjigje të pushtimit të Ukrainës nga Presidenti Vladimir Putin vitin e kaluar. Nevojat e luftës kanë ekspozuar mungesën e kapacitetit të Rusisë për të prodhuar raketa snajperësh të nivelit të lartë, thonë ekspertët e mbrojtjes, dhe kjo po nxit një treg të zi të lulëzuar për municionet perëndimore.

Informacioni mbi prokurimin e pajisjeve të tilla fshihet në pamje të qartë: Detajet e marrëveshjeve – importuesit, furnitorët dhe përshkrimet e produkteve – mund të gjenden në internet nga kushdo që ka akses në internetin rus dhe zotëron kodet ndërkombëtare të klasifikimit doganor.

Gjithçka përveçse antiplumb

Në një “deklaratë konformiteti” të paraqitur në një regjistër të qeverisë ruse dhe të datës 12 gusht 2022, Promtekhnologiya deklaroi se planifikonte të siguronte një grumbull prej 102,200 plumbash plumbi Hornady për montimin e “gëzhojave të gjuetisë” të përdorura në “armët civile me pushkë”. Specifikimet – plumba .338 Lapua Magnum me peshë 285 kokrra – përputhen me ato të një produkti në katalogun Hornady.

Një deklaratë e dytë që mban të njëjtën datë është për një grup “gëzhojash pa kapak për montimin e fishekëve të armëve të zjarrit civil” të bëra nga Hornady me të njëjtin specifikim .338 Lapua Magnum.

Përshkrimi është mashtrues: .338 Lapua Magnum nuk është një “gëzhojë”; është një predhë me fuqi të lartë, me rreze të gjatë, që u zhvillua nga ushtritë perëndimore në vitet 1980 dhe u përdor nga snajperët e tyre në Irak dhe Afganistan.

I kontaktuar nga POLITICO, Steve Hornady, CEO i kompanisë familjare me qendër në Grand Island, Nebraska, mohoi t’i shiste municione Rusisë në kohë lufte.

“Në momentin që Rusia pushtoi Ukrainën, ne mbaruam”, tha Hornady në një telefonatë të shkurtër.

Hornady në fillim nuk pranoi të shtjellonte dhe, kur iu kërkua të shqyrtonte provat, kërkoi që ato të dërgoheshin me faks ose korrier, pasi ai nuk përdori email. Ai përfundimisht u përgjigj pasi POLITICO dërgoi kërkesa me shkrim për koment me dokumentacion mbështetës me korrier.

“Ne kategorikisht NUK po eksportojmë asgjë në Rusi dhe nuk kemi një leje eksporti për Rusinë që nga viti 2014,” u përgjigj ai. “Ne nuk mbështesim asnjë shitje të produktit tonë ndaj asnjë djali rus dhe nëse mund të zbulojmë se si e blejnë ata, nëse në fakt e bëjnë këtë, ne do të ndërmarrim të gjitha hapat në dispozicion për ta ndaluar atë”.

Hornady shtoi se kishte kontaktuar me autoritetet amerikane pas hetimit të POLITICO. Ai vuri në dukje se ligji aktual i SHBA kërkon që klientët duhet të marrin leje nga Departamenti i Tregtisë për të rieksportuar artikuj të prodhuar në Shtetet e Bashkuara. “Me sa dimë, asnjë nga klientët tanë nuk e shkel atë ligj”, tha ai.

Shefi i Wagner-it, Yevgeny Prigozhin, i pyetur se çfarë municioni përdorën trupat e tij, i tha POLITICO-s se kishin “një sasi të madhe municionesh të NATO-s të mbetura nga ushtria ukrainase”. Në një mesazh sarkastik zanor dërguar një gazetari të POLITICO-s, komandanti rus kërkoi gjithashtu ndihmë për blerjen e avionëve luftarakë F-35 dhe pushkë snajper, mitralozë dhe granatahedhës të prodhimit të SHBA-së.

Promtekhnologiya mohoi paraqitjen e ndonjë deklarate doganore për importimin e municioneve; tha se nuk kishte asnjë lidhje me Hornady; dhe se kishte kapacitet për të prodhuar municionet e veta. Kompania tha gjithashtu në komentet e dërguara me email për POLITICO se pushka Orsis dhe municioni që prodhon kompania janë të destinuara për qëllime “gjuetie dhe sportive” dhe janë të disponueshme lirisht në tregun civil.

Si Promtekhnologiya ashtu edhe Alexander Zinovyev, të listuar si drejtor i përgjithshëm i kompanisë në dosje, janë sanksionuar nga Ukraina, e cila citon prova se pushkët e saj Orsis “janë përdorur në operacionet ushtarake ruse në Ukrainën Lindore”.

Promtekhnologiya është gjithashtu në vështrimin e Uashingtonit: “Ne e marrim seriozisht çdo pretendim për shkelje ose shmangie të sanksioneve dhe jemi të përkushtuar të sigurojmë që sanksionet të zbatohen plotësisht”, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në përgjigje të një kërkese për koment nga POLITICO.

“Ne kemi ndërmarrë hapa për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse për luftën e saj në Ukrainë dhe kemi vendosur një regjim sanksionesh të paprecedentë për të penguar aftësinë e Rusisë për të hyrë në fonde dhe armë që nxisin makinën e luftës së Putinit. Kjo përfshin sanksionimin e kompanive si Promtekhnologiya”.

Shkeljet kriminale ose të qëllimshme të sanksioneve të SHBA-së mund të shkaktojnë dënime deri në 1 milion dollarë për shkelje, si dhe deri në 20 vjet burgim për individët. Dënimet civile mund të shkojnë deri në dyfishin e vlerës së transaksionit themelor ose rreth 350,000 dollarë për shkelje.

Përshkrimi i municioneve të shkallës ushtarake si për gjueti ose përdorim sportiv, siç bëjnë dosjet, përbën një mashtrim të fshehtë të hollë për t’iu shmangur sanksioneve të synuara “të zgjuara” që synojnë t’i lënë ushtrisë ruse nga uria për mjetet për të luftuar luftën, tha analistja e mbrojtjes Maria Shagina.

“Në mënyrë të rreptë, sanksionet e zgjuara nuk duhet të synojnë asgjë civile për të shmangur dëmtimin kolateral humanitar”, tha Shagina, një studiuese në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike me qendër në Mbretërinë e Bashkuar. “Por objektivat në vendet autoritare do ta shfrytëzojnë vërtet këtë”.

Rusia u ‘ringarkua’

Një tjetër blerës rus i municioneve Hornady është një kompani e quajtur Tetis, e cila ka zbuluar dy dërgesa që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia më 24 shkurt 2022. Më e fundit ishte në prill për më shumë se 300,000 “njësi” që përfshinin një gamë të gjerë produkte që kontrollohen me katalogun Hornady.

Pronarët kryesorë të Tetis, Alexander Levandovsky dhe Sergey Senchenko – të cilët secili zotëron aksione prej 41.1 për qind – kanë lidhje me ushtrinë ruse.

Të dy ishin të listuar më parë si aksionarë në një kompani tjetër të quajtur Kampo, e cila sipas dosjeve të kompanisë ka licenca për të prodhuar armë dhe pajisje ushtarake dhe ka bërë biznes me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Detashmentin Special të Fluturimit që operon avionin presidencial të Putinit.

Edhe pse Tetis nuk ofron municion Hornady në faqen e saj të internetit, ajo e reklamon veten si një shpërndarës ndërkombëtar për RCBS, një prodhues amerikan i pajisjeve të ringarkimit. Kjo përdoret për të montuar kuti, abetare, shtytës dhe predha në fishekë që më pas mund të shkrepen – siç shihet në këtë video të postuar nga një entuziast rus i armëve.

Një kontroll i bazës së të dhënave zbuloi se deklarata më e fundit e konformitetit e paraqitur nga Tetis për RCBS, për peshoret elektronike të peshimit, i parapriu pushtimit të plotë të Rusisë më 24 shkurt të vitit të kaluar me pak më shumë se një muaj.

Burokracia tregtare e Rusisë lejon firmat vendase të garantojnë për mallrat që importojnë duke paraqitur deklarata konformiteti, të tilla si ato që përmendin produktet Hornady. Kjo do të thotë që furnizuesi i listuar në formular mund të mos jetë në dijeni të dërgesave specifike që mund të jenë trajtuar nga një ndërmjetës.

Tetis nuk iu përgjigj një kërkese të dërguar me email për koment.

Matt Rice, një zëdhënës i pronarit të RCBS Vista Outdoor, tha se Tetis nuk ishte më një distributor ndërkombëtar për RCBS. “Pas pushtimit rus të Ukrainës, biznesi ynë mori vendimin për t’i dhënë fund të gjitha shitjeve të mallrave me vendin,” tha Rice në një email, duke shtuar se RCBS do të heqë listimin për Tetis nga faqja e saj e internetit.

Duke bërë raunde takimesh

Municionet Hornady ose përbërësit e tij janë të disponueshëm lirisht në Rusi, së bashku me pajisje të tjera ushtarake të huaja të nivelit të lartë.

Merrni “Sniper Shop” në Telegram, një aplikacion i koduar mesazhesh që është i popullarizuar në Rusi: përmban një ofertë aktuale për një gamë të plotë të produkteve Hornady, me shitësin që fton blerësit të vizitojnë një sallë ekspozite në Sokolniki, një lagje e Moskës dhe ofron dërgesa në të gjithë Rusinë me korrier ose postë. I kontaktuar nga POLITICO, posteri konfirmoi se municioni Hornady ishte në magazinë, por nuk pranoi të komentojë më tej se si e kishte burimin.

Pastaj është “Anton”, i cili reklamon produkte nga Hornady dhe RCBS në profilin e tij. Ai gjithashtu promovon pajisje nga Nightforce, prodhuesi i pamjeve optike termike; Lapua, e cila ndihmoi në hartimin e municionit me të njëjtin emër .338; MDT, prodhues i sistemeve të shasisë, karikatorëve dhe aksesorëve për pushkë; dhe armëpunues precizioni AREA 419. Të gjithë janë amerikanë me përjashtim të Lapua, e cila është me bazë në Finlandë dhe në pronësi të një kompanie norvegjeze të quajtur Nammo.

“Anton” postoi një ofertë për fishekët Hornady më 24 tetorin e kaluar. I kontaktuar përmes Telegram për të pyetur nëse ai ishte ende me çorape Hornady, ai u përgjigj: “Ne nuk bëjmë municion”.

POLITICO, gjatë hulumtimit të saj, ka gjetur edhe deklarata nga disa kompani të tjera ruse për municione të prodhuara në Gjermani, Finlandë dhe Turqi.

Tregu i zi i lulëzuar pasqyron një deficit strukturor në ekonominë e luftës të Rusisë. Kompleksi i tij ushtarak-industrial mund të prodhojë armë të vogla të mira, si pushka Orsis, por i mungon kapaciteti për të prodhuar sasinë e municionit të nevojshëm për një ushtri që lufton në një front të shtrirë qindra milje.

“Pavarësisht nga cilësia e pushkëve të prodhuara, një goditje e suksesshme varet drejtpërdrejt nga përbërësit e përdorur në fishekë, dhe ato, për fat të keq, importohen,” ankohej një korrespondent në një postim në një faqe lajmesh ushtarake ruse disa muaj pas luftës. Barutit të prodhuar në Rusi i mungon stabiliteti, shtoi korrespondenti, duke thënë se kjo është “e papranueshme në kuadrin e të shtënave me precizion të lartë”.

Qasja e vazhdueshme në fishekë të specializuar të pushkëve të prodhuara në Perëndim, si p.sh. .338 Lapua Magnum, nga një prodhues rus i sanksionuar i armëve të vogla si prodhuesi i Orsis Promtekhnologiya është “fjalë”, tha Gary Somerville, një studiues në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara. RUSI), një institut britanik i mbrojtjes.

“Aktualisht, ekziston vetëm një prodhues i kësaj fisheku në Rusi”, shtoi ai. “Parandalimi i dërgesës së këtyre llojeve të municioneve nga vendet perëndimore në Rusi është një fitore e lehtë për ata që kërkojnë të kufizojnë aftësinë e Rusisë për të zhvilluar luftë në Ukrainë.”

Rruga ballkanike

Nuk janë vetëm municionet nga SHBA-të që po arrijnë në frontin e betejës rreth Bakhmutit në Ukrainën lindore, të kapur së fundmi nga mercenarët e Prigozhin pas një beteje të përgjakshme mujore.

Duket se ka edhe fishekë nga Bashkimi Evropian, i cili ka vendosur jo më pak se 10 raunde sanksionesh kundër Rusisë në një përpjekje deri më tani jokonkluzive për t’i dhënë uri makinës së luftës së Putinit për mjetet për të luftuar.

Promtekhnologiya ka paraqitur katër deklarata që nga tetori që mbulojnë dërgesat e 460,000 njësive të përshkruara si “gëzhoja të gjuetisë Orsis” – shumica janë të llojit 0,338 Lapua Magnum. Këto identifikojnë një kompani sllovene të quajtur Valerian si furnizues.

E para nga dosjet, e datës 13 tetor 2022, përfshin një numër të faturës ajrore, tre shifrat e para të të cilit – 262 – tregojnë se dërguesi ishte Ural Airlines, një transportues rus. Megjithatë, nuk ishte e mundur menjëherë të gjurmohej rruga e fluturimit.

Valerian u themelua në prag të pushtimit rus të Ukrainës me kapital të paguar prej 7,500 € nga Gašper Heybal, i cili më parë ka punuar për pajisjen ushtarake amerikane Voodoo Tactical. Në faqen e saj kryesore, Valerian thotë: “Qëllimi ynë është t’ju pajisim për misionin tuaj, cilido qoftë ai, dhe kudo që të shkoni”.

Në postimet në internet gjatë dekadës së fundit – duke përfshirë në një grup në Facebook të quajtur EU Guns me një mision të deklaruar të “transferimit më të lehtë të armëve ndërmjet pronarëve evropianë të armëve” – Heybal ka bërë pak për të larguar përshtypjen se ai është një tregtar aktiv i armëve të vogla.

Numri i telefonit që Heybal ndahet publikisht në ato postime është i njëjtë me atë të Valerianit, i cili është i regjistruar në një adresë në një fshat rreth 40 minuta me makinë në juglindje të kryeqytetit slloven Ljubljana.

Me këtë numër, Heybal mohoi që Valeriani të kishte dërguar municion në Rusi: “Ne nuk shesim asnjë …armë zjarri apo municione, dhe gjithashtu ka një embargo ndaj Rusisë,” tha Heybal.

Në një email vijues mbi deklaratat e konformitetit, Heybal tha: “Së pari, ne duhet të theksojmë se nuk e dimë, as nuk e kuptojmë se si emri i kompanisë sonë, Valerian d.o.o., shfaqet në dokument”.

“Së dyti, Valeriani nuk figuron aty si furnizues por si prodhues dhe kjo nuk është e mundur, pasi ne nuk prodhojmë municion. Thënë kjo, ende nuk ka absolutisht asnjë kuptim për ne se si mund të shfaqet emri ynë në të. Jemi të lumtur që na e sollët këtë në vëmendje, në mënyrë që të kuptojmë se çfarë po ndodh”.

Një diplomat slloven tha se, ndërsa Valerian nuk kishte aplikuar kurrë për autorizim për të eksportuar armë ose municione në Rusi, ai kishte dërguar “pjesë individuale” në Kirgistan.

Shteti i Azisë Qendrore është një nga vendet që BE-ja ka në mendje teksa diskuton një raund të 11-të masash që synojnë vendet e treta që dyshohet se ndihmojnë Rusinë për t’iu shmangur sanksioneve.

“Shërbimet kompetente në Republikën e Sllovenisë kanë nisur tashmë procedurat e duhura për të hetuar faktet në lidhje me kompaninë”, tha diplomati për POLITICO, duke shtuar se ata do të verifikojnë devijimin e mundshëm të mallrave në Federatën Ruse. Sllovenia është e vendosur fort të mbështesë Ukrainën, ne kemi qenë mbështetës për të gjitha paketat e sanksioneve dhe veçanërisht për këtë kundër anashkalimit.

Një zyrtar në Komisionin Evropian refuzoi një kërkesë për koment, duke thënë se vendet anëtare të bllokut ishin përgjegjëse për zbatimin e sanksioneve. “Meqë ky duket si një rast shumë specifik, këto pretendime duhet të hetohen më tej nga autoritetet kompetente”, tha zyrtari.

Përshtati nga Politico-Gazeta Shqiptare