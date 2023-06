‘Më gjeni avionë luftarakë F-35’/ Shefi i grupit famëkeq ‘Wagner’ flet për median e Brukselit: Ju kërkoj të flisni me kontaktet tuaja që të marrim këto furnizime

Komandanti famëkeq rus Yevgeny Prigozhin i ka kërkuar ndihmë revistës së njohur në Bruksel, POLITICO, për pajisjen e ushtrisë së tij private Wagner me avionë luftarakë Lockheed Martin F-35.









Në një mesazh zanor sarkastik të dorëzuar në përgjigje të një kërkese për koment, Prigozhin gjithashtu kërkoi ndihmë për të marrë pushkë snajper, mitralozë dhe granatahedhës të prodhuara në SHBA.

“Unë ju kërkoj të flisni me kontaktet tuaja në mënyrë që ne të marrim këto furnizime”, tha Prigozhin, mercenarët e të cilit kanë luftuar në ballë të luftës së Vladimir Putin në Ukrainë.

“Kam një kërkesë tjetër për ju”, vazhdoi Prigozhin. “Pra: F-35. Nëse është e mundur, siç diskutuam më parë, të blini furnizime përmes Zelandës së Re. Ata mund të kenë nevojë të furnizohen me karburant në Hawaii, por unë nuk parashikoj një problem”.

Deklarata e Prigozhin u duk si një shaka: ajo u dha me një ton gazmor, ironik që ishte në kontrast të plotë me tiradat e furishme dhe të fyera që ai ka lëshuar në krye të ushtrisë ruse për problemet me furnizimin e forcave të tij.

POLITICO kontaktoi Prigozhin si pjesë e një hetimi që gjeti prova se prodhuesi i pushkës ruse Orsis T-5000 të përdorur nga njerëzit e tij kishte blerë municion nga një kompani amerikane.

Në një mohim të dukshëm, ai u përgjigj se Wagner, i cili kohët e fundit pushtoi qytetin e Bakhmut pas një beteje të përgjakshme, mujore, kishte “një sasi të madhe municionesh të NATO-s të mbetura nga ushtria ukrainase”.

“Jam i sigurt që e njeh Viktorin”

Në regjistrimin prej dy minutash e gjysmë të postuar në kanalin e tij Telegram Kepka Prigozhina, Prigozhin ofroi gjithashtu një prezantim për Viktor Bout, tregtarin rus të armëve të liruar dhjetorin e kaluar nga SHBA-ja në një shkëmbim të burgosurish për basketbollisten pro Brittney Greiner.

“Jam i sigurt që e njihni mirë Viktor Bout”, tha Prigozhin. “Unë kam folur tashmë me të – ai është gati të trajtojë të gjitha dërgesat. Por ne do të supozojmë se ju jeni një palë në këtë dialog nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”.

“Pra, ju shtrëngoj dorën, faleminderit shumë për pyetjet dhe shpresoj që të më përgjigjeni. Natyrisht, për dërgesat e F-35, përgjigjuni me një mesazh privat”.

Dhe, në një goditje ndarëse, Prigozhin tha: “Douglas, mik, harrova plotësisht! Nëse marrëveshja përfundon, pushka ime personale Orsis do të jetë dhurata ime për ju.

