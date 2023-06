Sherr mes familjesh në një biznes në Krujë, qëllohet me armë në ajër. Plagosen dy vëllezërit

Një sherr mes disa personave ka ndodhur mbrëmjen e sotme në një dyqan lulesh në Krujë.









Dy vëllezër me mbiemrin Gjoka, pronarë të dyqanit në fjalë janë konfliktuar me sende të forta me katër persona të tjerë, edhe ata vëllezër me njëri tjetrin të identifikuar si Roland Rryçi, Besmir Rryçi, Blenard Rryçi dhe Ahmet Rryçi.

Pas sherrit, njëri nga vëllezërit Rryçi ka qëlluar në ajër me armë zjarri.

“Më datë 19.06.2023, rreth orës 19:55, në një dyqan lulesh në pronësi të shtetasve D. Gj., dhe K. Gj., (vëllezër), ka ndodhur një konflikt me sende të forta mes këtyre shtetasve dhe shtetasve R. Rr., B. Rr., B. Rr., dhe A. Rr., (vëllezër), të cilët gjatë konfliktit dyshohet se kanë qëlluar në ajër me armë zjarri, e më pas janë larguar.

Si pasojë (nga përdorimi i sendeve të forta) janë dëmtuar shtetasit D. Gj., dhe K. Gj. Shërbimet e Policisë po krehin zonën me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të konfliktit”, njofton policia.