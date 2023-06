Shqipëria kryeson rajonin për nivelin e ulët dhe të lartë të njohurive në teknologji

Në shumë fusha, Shqipëria nuk ka të mesme, por ekstreme. Kjo prirje është e vlefshme edhe për fushën e teknologjisë, ku një pjesë e madhe e popullsisë nuk kanë aftësitë bazike.









Në vitin 2021 vetëm 24 % e popullsisë në Shqipëri kishte njohuri bazike dixhitale. Ky ishte niveli më i ulët në Rajon sipas një krahasimi të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal që përdori të dhënat e Eurostat. Por nga ana tjetër Shqipëria dhe Serbia kanë numrin më të lartë të profesionistëve të teknologjisë. Ndryshe nga Rajoni Shqipëria gjithashtu ka një numër të madh femrash ne fushat e teknologjisë.

Në vitin 2021, specialistët e TIK zinin 3.6 për qind të punësimit, niveli më i lartë krahasuar me rajonin. Pas Shqipërisë, në Serbi ekspertët e TIK zunë 3.3 % të punësimit. Në vendet e tjera të Rajonit ky tregues ishte më u ulët, në Bosnjë (1.4%, Kosovë (1.1%), Mal të Zi (1.4%)

Ekziston gjithashtu një disbalancë gjinore, ku vetëm 19% e specialistëve të TIK janë gra në rajonin e BB. Një situatë disi më e mirë sa i përket femrave specialiste të TIK-ut është në Shqipëri (28%) dhe Serbi (24%).

Kapitali human në sferën dixhitale në Rajonin e Ballkanit Perëndimor po performon nën mesataren e BE-së, kryesisht për shkak të nivelit më të ulët të aftësive dixhitale, por po ruan një performancë të fortë për numrin e të diplomuarve në TIK.

Në nën-dimensionin e aftësive të përdoruesve të internetit, Mali i Zi, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina janë performuesit më të mirë në BB me rezultate mbi mesataren e BB. Në aftësitë dhe zhvillimin e avancuar nën-dimensioni që lidhet më së shumti me numrin e specialistëve të TIK-ut, femrave specialiste të TIK-ut dhe të diplomuarit në TIK, Serbia dhe Shqipëria kanë rezultatet më të larta mbi mesataren e BB dhe BE-se, të ndjekura nga Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut me rezultate mbi mesataren e BB.

Ndërsa 85% e njerëzve në Ballkanin Perëndimor kanë përdorur internetin në 12 muajt e fundit në 2021, vetëm 35% zotëronin aftësitë bazë dixhitale. Mali i Zi dhe Serbia kanë rezultatet më të larta në rajonin e Ballkanit Perëndimor me 47% dhe 41% të njerëzve me të paktën aftësi dixhitale bazë.

Gjatë vlerësimit të performancës së përgjithshme në dimensionin e kapitalit njerëzor, Shqipëria po performon mirë në disa tregues shumë të rëndësishëm të aftësive dixhitale, siç janë specialistët e TIK-ut. Gjithashtu, Shqipëria ka rezultate të mira për femrat specialiste të TIK-ut, të cilat marrin pjesë me 28% në total të specialistëve të TIK-ut.

Për më tepër, 21% e ndërmarrjeve shqiptare ofrojnë trajnime për TIK për punonjësit e tyre për të përmirësuar aftësitë e tyre dixhitale. Të diplomuarit në TIK përbëjnë pothuajse 5% të të gjithë të diplomuarve në Shqipëri, që është mbi BE-në mesatarisht 4%, por nën mesataren e BB prej 6%.

Megjithatë, 24% e njerëzve midis 16 dhe 74 vjeç në Shqipëri kanë të paktën aftësi bazë dixhitale (përkundrejt mesatares së BB prej 35%) dhe vetëm 4% e individëve kanë aftësitë dixhitale mbi bazën, ynë nën mesataren e BB prej 27%.

