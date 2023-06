Kombëtarja shqiptare luan sot në 20:45 kundër Ishujve Faroe në transfertë. Duket se në Torshavn gjithçka është gati për kuqezinjtë, teksa futbollistët i kanë gati fanellat dhe bazën materiale.









Tanët në këtë duel do luajnë me fanellën e tretë, atë të zezë.

Ajo që bie në sy është edhe ambienti i dhomës së zhveshjes, me pak hapësirë, teksa kujtojmë se do luhet në një stadium me afro 6.500 vende.