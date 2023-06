“Jemi më lart se Ishujt Faroe, 3 pikët detyrim”/ Shkëmbi në “Panorama TV”: Tirana i mposht kundërshtarët, Partizani dhe Egnatia…

Ish futbollisti Bledi Shkëmbi ka qenë i ftuar ditën e sotme në emisionin sportiv, “Panorama Sport”, në “Panorama TV”. Në një lidhje Skype, ai foli për ndeshjen e sotme mes Kombëtares kuqezi dhe Ishujt Faroe. Shkëmbi analizoi edhe fitoren me Moldavinë si dhe foli për shortin e Championsit dhe Ligës së Konferencës.









“Ndeshja ndaj Ishujve Faroe do të shkojë mirë, shpresoj tek loja e bukur e Kombëtares, shikoj entuzisëm tek të gjithë, besoj tek rezultati pozitivEuforia nuk do të ndikojë tek ndeshja, kemi lojtarë me eksperiencë. Mundëm një skuadër modeste, nuk duhet të bëjmë gabimet që kemi bërë, futbollistët e kanë marrë seriozisht, e kemi detyrim të marrim 3 pikë.

Ishte një ambient i bukur, ai stadiumi plot iu dha një dorë futbollistë ndaj Moldavisë, në përgjithësi më pëlqeu ndeshja, entuziasmi, mënyra e trajnerit si kërkonte të luante futboll, asnjëherë sduhet të harrojmë që ishte ekip modest në krahasim me ne, futbollistët e shijuan ndeshjen. Nuk mendoj se është në disfavor që sjemi përballur asnjëherë më parë me Ishujt Faroe, jemi më lart për nga niveli i futbollistëve që kemi në fushë. Është një grup i fortë, Polonia dhe Çekia janë pak para nesh, por ne duhet të bëjmë maksimumin.

Ndoshta do të ishte më mirë që të kishim një shumë të fortë dhe të tjerët diku aty, por këto dy skuadra janë të forta. Në momentin që shikova që BATE Borizov ishte rivali i Partizanit në Champions mu rikthyen kujtimet e kohës që kam luajtur me Skënderbeun kundër tyre. Ne patëm bërë ndeshje shumë të mira në atë kohë, por BATE është një ekip i mirë, shpresoj që Partizani të bëjë mirë, do ishte mirë të ishte më i plotë. Ne si skuadra e kemi kaluar atë kohën e të qënurit indiferentë ndaj kundërshtarëve të tjerë. Është ndeshje e vështirë, nuk mund të thuash që ka ndeshje të lehta apo të parashikosh se si do të shkojnë. Nuk e njoh mirë kundërshtarin e Tiranës, bardheblutë po bëjnë mirë në merkato, besoj do i kalojnë. Shpresoj që Egnatia të bëjë historinë në Ligën e Konferencës”, deklaroi ai.

PANORAMASPORT.AL