Joe Biden merr kritika në Twitter për përqafimin e papërshtatshëm të Eva Longoria: Është ngacmim seksual

Urimi disa sekonda i Eva Longorias dhe Joe Biden do të bëhej virale dhe do të sillte një “stuhi” komentesh në rrjetet sociale, në kurriz të presidentit amerikan dhe jo vetëm.

Gjatë një eventi në Shtëpinë e Bardhë, Biden përqafon aktoren në atë që shumë e përshkruan si një mënyrë të papërshtatshme. Ai e mban fort dhe ajo shihet duke u përpjekur t’i heqë duart e presidentit amerikan nga beli.

Shikoni videon

Momenti i vështirë mes tyre u kap të enjten e kaluar, kur Longoria ishte e ftuar në Shtëpinë e Bardhë për të prezantuar filmin e saj të ri “Flamin Hot”.

Ylli i Hollivudit u ngjit në skenë dhe pasoi përqafimi “rrëqethës”, siç shkruajnë në Twitter. “Gjakrat” në platformë “u ndezën” kur filluan të luanin bashkë me videon dhe fjalët e Biden për aktoren.

“Ne njihemi prej kohësh. Ajo ishte 17 dhe unë 40”, tha ai duke shkaktuar reagime të ndryshme.

Reagimi i komentueseve

“E neveritshme, mezi shpëtoi nga kthetrat e Joe Biden”, “Është rrëqethëse”, shkruajnë ata.

Megjithatë, nuk janë të paktë ata që “ia kanë dalë” me Eva Longoria. “Mos u bëj një Eva Longoria, fol lart”, “Thuaj diçka, mos e mbështet”, shkruajnë ata.

Shiko më shumë

WHAT A CREEP!!!

Eva Longoria had to grab Biden’s hands to keep him from groping her at the White House last night.

WHY WOULD ANYONE SUPPORT THIS CREEP!!!! pic.twitter.com/uI9Z7Za4h0

— Graham Allen (@GrahamAllen_1) June 16, 2023