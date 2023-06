Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









KRYEMINISTRI, KRITIKA EDHE ALBIN KURTIT: TE DALE NGA GUACKA E VETEIZOLIMIT

RAMA: LIRONI 3 POLICET E KOSOVES OSE RIKTHEJME AKULLIN ME SERBINE

“Zëri i Amerikës”: Rama paralajmëron “ngricë” në marrëdhëniet me Serbinë. BE: Kurti-Vuçiç të vijnë pa parakushte në Bruksel, palët ende pa përgjigje

Do shitet një sasi e madhe energjie”

“Digat plot”, Berisha: Energjia, Rama-Balluku dhe sekserët e shesin më lirë se në bursa

“A e dinë shqiptarët sa ka përfituar buxheti nga këta miliona turistë? Ka fituar gjithsej 8 milionë euro”

Skandali/ I kërkon kryetarit të bashkisë një projekt për strehimin e qenve

“Do më gjesh një punë këtu?”, publikohen pamjet e gruas në zyrën e Safet Gjicit

“Nuk bëjmë kompromis për shpërbërjen e PD”

Gazment Bardhi: Ndarja brenda partisë i intereson vetëm Ramës dhe regjimit

Në faqen e parë të gazetës “Panorama” do të lexoni:

Kompensimi i pronave, si do ndahen 60 milionë euro

Dëgjesa për situatën në Kosovë, Vjosa Hyseni përplas deputetët. Salianji: Krerët e SHISH bëjnë shantazh. Naço: S’më lëviz qerpiku

Zgjedhja për kryetarin e ri, PD publikon formularin dhe kriteret për kandidatët. Kush penalizohet nga gara

“Ndajmë punët e jo privilegjet”, Benet Beci betohet si kryebashkiak i Shkodrës

“Do më gjesh një punë?”, zbardhet videoskandali

“Sfidat sot janë globale”, Sejko: Me rëndësi, bashkëpunimi ndërkombëtar

Historia e patreguar e vitit 1947, arratisja e anijes “Mujo Ulqinaku” dhe e vërteta e filmit “Duel i heshtur”

OPINIONE

Skandali “Safet Gjici” nuk fle te seksi, por te sekseri/ GENC BURIMI

Ata kanë nevojë për ne!/ AGIM BAÇI

Romani që më përndezi farën e revoltës/ DR. ALBERT GJOKA

Në faqen e parë të gazetës “Panorama Sport” do të lexoni:

Mici-Hoxhallari, Tirana bën ligjin në merkato

Beteja në tokën e “Xhejms Bondit”, Shqipëri nuk na duhen …filmat

Zbori në Pogradec, Zekiç leksione për shënjestrën

Vllaznia tenton portierin e Tomorit, Taipi e mban pezull

Dinamo, për sulmin del në skenë Kaçorri i Bylisit

Humbja e parë, Kosova zhgënjen ndaj Bjellorusisë

Stiven Shpendi, Juvja do një shqiptar për sulmin

Franca dhe Anglia, “shëtitje” drejt Europianit

Hansi Flik, presion sulmit: Tani pres sa më shumë gola

Pepi tall Lukakun: Ne kampionë, se gaboi nga 3 metrat

Çmendën arabët, 20 milionë Mesit që të bëjë… pushime