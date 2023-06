“PD duhet të punojë me institucione”/ A e mbështet rikthimin e Lulzim Basha, Açka përgjigjet pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar: Vendimi merret nga…

Deputetja e PD, Flutur Açka në një deklaratë për media ka komentuar mbledhjen e Këshillit Kombëtar, lidhur me garën për zgjedhjen e kryetarit të ri ku tha se partia duhet të punojë me institucione.









E pyetur në lidhje me se a e mbështet ajo si deputete, rikthimin e Lulzim Bashës në Partinë Demokratike tha se vendimi nuk merret persona dhe se qëndrimi i saj ka qenë i qartë në zgjedhjet e 2021 ku është distancuar nga 4 kandidatët.

“Ne do të donim që gjërat të ishin absolute, kjo parti duhet të kuptojë se duhet të punojë me institucione. Piramida e partisë duhet të funksionojë me të gjithë larushinë e saj. Askush prej nesh nuk mund të marrë pozicionin e strukturave të tjera”, tha ajo.

A do mbështesni rikthimin e Bashës?

S’mund ta them unë këtë, nuk e marr si vendim. Në zgjedhjet e 2021 kam qenë shumë e qartë, jam distancuar nga 4 kandidaturat, e kam detyrë të distancohem nga procesi”, tha ajo.