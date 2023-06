Skleroza e shumëfishtë/ Antihistamine që mund të shpëtojë nervat nga dëmtimi

Potenciali për një antihistamine pa recetë për të kuruar potencialisht sklerozën e shumëfishtë theksohet nga një studim i fundit i publikuar në PNAS, gjetjet e të cilit mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në jetën e 2.5 milionë njerëzve në mbarë botën me këtë sëmundje.









Shkencëtarët nga Universiteti i Kalifornisë, San Francisko, zbuluan se njerëzit me sklerozë të shumëfishtë të cilët u trajtuan me klemastinë, e cila jepet për të lehtësuar ethet dhe simptomat e alergjisë për shkak të efekteve të saj të fuqishme antihistaminike dhe antipruritike, përjetuan një rritje të vogël të ujit të mielinës në trur, i cili tregon rindërtimin e tij.

Myelina është mbështjellësi mbrojtës i fibrave nervore që përbëhet nga 40% ujë dhe 60% masë e thatë (kryesisht lipide). Karakteristikë kryesore e sklerozës së shumëfishtë është demielinizimi i fibrave nervore, d.m.th humbja e mbështjellësit, duke rezultuar në vonesa në transmetimin e sinjaleve nervore dhe, për rrjedhojë, në shfaqjen e dobësisë dhe spasticitetit, humbje të shikimit dhe vonesë njohëse.

Studimi përfshiu 50 pacientë me sklerozë të shumëfishtë, në të cilët fraksioni ujë/mielinë, raporti i ujit të mielinës me përmbajtjen totale të ujit të indit të trurit, u mat me MRI për të krahasuar ndryshimin në nivelet e mielinës para dhe pas administrimit të ilaçit.

Pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe, një që mori clemastine për tre muajt e parë të studimit dhe një i dytë që mori antihistamine nga muaji i tretë i studimit deri në të pestin.

Rezultatet treguan se:

Uji i mielinës u rrit në grupin e parë me antihistamine dhe vazhdoi të rritet edhe pasi ata e ndërprenë marrjen e tij

në grupin e dytë, u regjistruan ulje të ujit të mielinës gjatë dy muajve të parë kur morën placebo, por situata u përmbys dhe filloi të rritet me klemastinë nga muaji i tretë.

Në kërkimin e fundit, shkencëtarët e përqendruan vëmendjen e tyre në mesolobium , një formacion i trurit i përbërë kryesisht nga lënda e bardhë – mielina që lidh dy hemisferat cerebrale – dhe zbuluan se një riparim thelbësor ndodhi jashtë ndryshimeve të dukshme që zakonisht lidhen me sëmundjen neurodegjenerative. .

Dr. Ari Green, drejtor mjekësor i qendrës së sklerozës së shumëfishtë dhe neuroinflamacionit të Universitetit të Kalifornisë dhe anëtar i Institutit të Neuroshkencës Weill, tha:

“Është shembulli i parë i riparimit të trurit i dokumentuar nga MRI për një gjendje neurologjike kronike. Studimi ofron provat e para të drejtpërdrejta, të vërtetuara biologjikisht, të bazuara në imazhe të rimodelimit të mielinës të shkaktuar nga klemastina. Ai do të bëhet model për kërkimet e ardhshme në zhvillimin e terapive të rimelilinimit.

“Clemastine mund të jetë pjesërisht efektive në dozat që mund të përdorim. Mund të ketë një efekt relaksues, i cili mund të mos jetë i këndshëm për njerëzit me sklerozë të shumëfishtë. Shpresojmë se do të zhvillohen ilaçe më të mira, por clemastine është dëshmuar të jetë një mjet që zbulon se rimelilinimi është i mundur’.

Klemastina në këtë rast ka funksionuar duke stimuluar qelizat staminale që prodhojnë mielinë.