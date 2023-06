Aksioni në Kampin e Muxhahedinëve, Salianji në Panorama TV: Shqetësues është brutaliteti i kësaj ndërhyrjeje, ka tejkalim të ligjit duke përdorur forcën

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, është shprehur se policia ka përdorur forcë të panevojshme gjatë kontrolleve të ushtruara në Kampin e Muxhahedinëve iranianë në Manzë.









Komentet Salianji i bëri përmes një interviste në Panorama TV, ku tha se nuk duhet që i gjithë komuniteti që jeton aty të marrë damkën apo të stigmatizohet për shkak të paligjshmërisë së një ose disa personave.

Ai tha se ka një tejkalim të ligjit nga ana e policisë dhe shtoi se kjo vërejtje është vënë në dukje edhe nga eksponentë ndërkombëtarë.

“Mesa kam ndjekur dhe sa jam informuar ai është një aksion i policisë sipas një vendimi gjykate. Ajo që është shqetësuese është brutaliteti që policia bën ndërhyrje të këtij lloji. Policia tregon që nuk ka kapacitetet e duhura për të zhvilluar një operacion të tillë dhe nuk ka vetëpërmbajtjen, duke e tejkaluar atë, siç e kemi parë në shumë raste të tjera ku dhunohen qytetarët për t’u nxjerrë nga banesat e tyre, dhunohen bizneset, etj. Ne do të kërkojmë të gjitha informacionet e plota nëse ka pasur dhunë, nëse rezulton i vërtetë që një person ka humbur jetën.

Nuk është askush kundër paligjshmërisë. Por kjo nuk e bën policisë që të shkojnë deri në nivelin e eleminimit fizik të njerëzve të pafajshëm, nëse ka ndodhur kështu, apo në dhunimin e një komuniteti të gjithë. Nuk mund ta marrë gjithë komuniteti damkën dhe goditjen. Po e ngremë si shqetësim që policia e shtetit ka qenë në tejkalim të ligjit duke përdorur forcan në mënyrë të panevojshme. Ka nisur një hetim dhe ne do të bëjmë gjithë pyetjet e domosdoshme dhe do e mbajmë këtë çështje në vëmendje. Pamjet e djeshme nuk i bëjnë nder as policisë dhe as Shqipërisë në sytë e ndërkombëtarëve.

Siç e thash nuk ka institucion që nuk mbështet zbatimin e një vendimi gjyqësor. Ne duhet të shohim kur kalohen kufijnë e një vendimi gjykate. Kam parë senatorë që kanë qenë të shqetësuar për këtë çështje. Edhe DASH ishte pak a shumë në këtë linjë. Për t’ju thënë edhe një element që është shumë i rëndësishëm, deklarata e ministrit Çuçi që tha ne nuk koordinohëmi me ndërkombëtarët, është e gabuar. Nga ajo që dëgjova, duket se aksioni politik është i pakoordinuar. Përsa i përket kërcënimit që ata përbëjnë, këto i dimë, ata shihen si opozita e Iranit. Shqipëria për shkak të paaftësisë të qeverisë ka rënë pre e sulmeve kibernetike nga Irani. Këto janë kërcënimet që paraqesin si kërcënim për sigurinë. Ka njerëz që kryejnë veprime të paligjshme, por nuk mund të stigmatizohen të gjithë njerëzit.

Nuk ka sesi të ketë përshkallëzim të situatës, pasi aksioni policor ka përfunduar. Policia i ka marrë kostot në publik, por nëse ka kosto ligjore nëse do të vërtetohen akuzat për humbje jete, secili duhet të marrë përgjegjësitë. Edhe deklaratat e Iranit nuk duhen marrë shumë për bazë. Praktikisht Irani ka kryer një akt lufte ndaj Shqipërisë dhe gjithçka është pjesë e propagandës së tyre të brendshme dhe nuk i shërben Shqipërisë”, është shprehur Salianji.