Bebe Rexha u sulmua në koncert, flet avokati i të akuzuarit: Ishte aksident, si fans i saj donte të kishte një video kujtim dhe hodhi telefonin në skenë!

27-vjeçari Nicolas Malvagna, nga New Jersey ra në prangat e policisë pasi ishte i akuzuari kryesorë për sulmin që ju bë këngëtares me origjinë shqiptare Bebe Rexha.

Nicolas u filmu nga kamerat kur në mes të koncertit ka gjuajtur me telefon në fytyrë këngëtaren.









27-vjeçari rrezikon të dënohet me një vit burg. Një ditë pas dëshmisë së tij, avokati i Malvagna ka reaguar duke rënë në kundërshtim me fjalët e klientit. Avokati pretendon se 27-vjeçari kishte shpresuar që Rexha ta kapte telefonin me dorë dhe të bënte foto me të.

“Si një fans, qëllimi i vetëm i Malvagna ishte që Rexha të bënte fotografi me telefonin e tij dhe ta kishte atë si një kujtim”, tha avokati i tij Todd A. Spodek.

Ndryshe autori u shpreh në dëshminë e tij se: Po përpiqesha të shihja nëse mund ta godisja me telefon në fund të koncertit sepse do të ishte argëtuese.