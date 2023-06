“Do krijojë probleme në rrugën e Shqipërisë drejt BE”/ Nikos Dendias për arrestimin e Fredi Belerit: Provat që figurojnë nuk justifikojnë ndalimin e një kryetari të zgjedhur

Koha po ecën mbrapsht për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2023 dhe ish-ministri i Jashtëm, z. Nikos Dendias, mban qëndrim kundër çështjes së ndalimit të kreut të Bashkisë së Himarës, Fredi Beleri dhe minoritetit mysliman, bën edhe një bilanc të marrëdhënieve me Turqinë.









Rasti Beleri nuk do të ‘fshihet nën tapet’

Duke folur për MEGA, ish-ministri i Jashtëm dhe kandidati për deputet, Nikos Dendias, e quajti një ngjarje tejet të pakëndshme arrestimin dhe ndalimin e minoritarit nga Shqipëria, të zgjedhur të bashkisë së Himarës, Fredi Beleri.

“Është diçka jashtëzakonisht e pakëndshme. Do të krijojë fërkime intensive në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe kam frikë të them se do të krijojë edhe probleme në rrugën e Shqipërisë drejt Europës, diçka që Greqia edhe e dëshiron, edhe e promovon dhe e ndihmon. Kemi të bëjmë me një kryetar të zgjedhur. Arrestimi i një kryetari të zgjedhur, me dosjen e lëndës që ekziston aktualisht, në një shtet ligjor evropian, nuk është diçka e pranueshme. E pamë dosjen e lëndës, e analizuam. Provat që figurojnë të përfshira nuk justifikojnë ndalimin e përkohshëm të një kryetari të zgjedhur”, ka sqaruar ai lidhur me rastin.

“Sipas zotit Dendias duhet gjetur një zgjidhje dhe kjo është “lirimi i përkohshëm i kryetarit dhe prej andej do të gjykohet në kuadrin e shtetit ligjor” vazhdoi ai duke thënë në mënyrë karakteristike: “Nuk e kam ndjenjën se kjo ka të bëjë me fjalorin greqisht-shqip. Shpresoj që marrëdhëniet e Greqisë me Shqipërinë të përmirësohen, por kjo është një pengesë shumë e madhe. Ata e kanë gabim nëse mendojnë se diçka e tillë lehtë mund të vihet nën tavolinë, të injorohet ose të harrohet”.