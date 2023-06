Dua Lipa në fotosesionin e saj më seksi deri më sot

Britanikja Dua Lipa me origjinë shqiptare po përjeton fazën e saj më të mirë pasi përveç lidhjes me Romain Gavras, ajo nënshkroi me Donatella Versace dhe koleksionin e saj të parë të veshjeve për shtëpinë ikonë të modës.









Në postimin e saj të fundit në Instagram, këngëtarja 28-vjeçare ka publikuar foto nga një sesion fotografik së fundmi me rroba banje, i cili ka marrë mijëra pëlqime dhe komente admirimi në një kohë të shkurtër.

Shikoni videot dhe fotot

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Koleksioni i përbashkët me Shtëpinë e Versace-s

Në konferencën për shtyp të mbajtur për bashkëpunimin e ri me Donatella Versace, Dua Lipa kishte thënë: “Donatella-s i intereson shumë se si ndihesh duke veshur një fustan, ajo dëshiron të sigurohet që të përshtatet për ju, se ju jep besim dhe ju bën të ndiheni jo vetëm të bukur, por edhe të sigurt në të. Më vjen mirë që rrugët tona u kryqëzuan në këtë mënyrë”.

Për të krijuar koleksionin, Versace hapi arkivat e saj për këngëtaren e njohur, e cila e përshkroi përvojën si një “mundësi emocionuese”. Siç tha ajo, “koleksioni nuk kishte një temë të paracaktuar. Ishte më shumë për konceptet e lirisë dhe besimit. Në fakt ajo mori formë nëpërmjet shkëmbimit të ideve’. Dhe, siç shpjegoi Donatella, “meqenëse kemi një gjuhë të përbashkët, i gjithë procesi nuk ishte vetëm punë për ne, por edhe argëtim. Dëgjimi i një zëri jashtë ekipit tim krijues ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për mua. Dua përfaqëson gratë e sotme”.

Lidhja me Romain Gavras

Çifti që prej disa muajsh përflitet se janë bashkë, zyrtarizuan lidhjen e tyre me një dalje të përbashkët në tapetin e kuq të Festivalit të Filmit në Kanë në maj, në premierën e filmit “Omar La Fraise” (” Mbreti i Algjerit”).

Duke festuar në Londër pas BAFTA-s, çmimet e filmit britanik, ylli i popit u pa duke u larguar në orët e hershme të mëngjesit të së hënës me regjisorin në krah, me dyshen duke u futur së bashku në një makinë në pritje. Çifti në atë kohë kishte qenë në Paris, konkretisht në Javën e Modës në kryeqytetin francez. Ata kishin ndjekur spektaklin spektakolar të shtëpisë “Saint Laurent”, nga e cila kishin lënë dorë për dore, por edhe duke shkëmbyer një puthje publike.

Çifti në dukje i papërputhshëm: Romain Gavras, djali i grekut fitues të çmimeve Kostas Gavras, është një regjisor francez, i lindur më 4 korrik 1981 në Paris. Ai është i njohur për regjinë e videoklipit të MIA-s ‘Bad Girls’, videoklipin ‘No Church in the Wild’ të Kanye West dhe videoklipin ‘Gosh’ të Jamie xx. Ai ka drejtuar gjithashtu filmat “Stresi” të Justice dhe “Born Free” të MIA-s dhe videot muzikore të Gavras që shpesh portretizojnë një sfond të ashpër me përmbajtje të lartë energjie.

Nga ana tjetër, Dua Lipa është rritur në një familje emigrantësh kosovarë në Londër. Që në fëmijëri ajo mësoi të bënte dy jetë paralele. Ajo jetoi mes botës së Shqipërisë dhe botës së Anglisë, në të cilën banonte. Që në moshë të re ajo studioi violonçel dhe u bashkua me korin e shkollës – por me forcë, pasi mësuesi e konsideronte atë jo vetëm një mediokër, por një këngëtare të keqe. Ben Mawson, njeriu që krijoi fenomenin pop që ajo është sot, kishte të njëjtin mendim vite më vonë.