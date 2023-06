E trishtë/ Ish-finalistja e ‘Big Brother VIP’ humb njeriun e shtrenjtë

Një lajm i trishtë për finalisten Big Brother Vip Kosova Mbresa Hajrullahu, e cila ka bërë të ditur nëpërmjet një postimi në Instagram se ka humbur gjyshen e saj.









Mbresa shkruan në rrjetin social se është krenare për gjyshen e saj.

“Lamtumirë gjyshe. Ka me më marr malli shumë për erën tone, zanin tan e për darkat e tua ku nak e mbledh krejt me nipa e mbesa. Shpresojmë me i trashëgu krejt vlerat tua e me i vazhdu traditat e familjes. Krenare me ty gjithmonë. Pusho lehtësisht gjyshinka jem. Të dua’’, ka shkruar Mbresa sipër një fotografie të gjyshes.