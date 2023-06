Partnerja e brazilianit Neymar, e lejon që ta tradhtojë, por me tre kushte!

Bruna Biancardi është e dashura zyrtare e Neymar dhe vajza që pas pak muajsh do ta bëjë atë baba për herë të dytë në jetën e tij.









Asi i Paris Saint-Germain dhe influencuesi brazilian janë bashkë, por jetojnë të ndarë. Pak ditë më parë ajo ishte me pushime në Mykonos me miqtë e saj dhe ai ishte në Miami me pushime dhe për të parë Miami Heat.

Ata nuk janë një çift normal dhe mediat në Brazil shkruajnë se Neymar nuk është besnik ndaj saj dhe ajo ia lejon. Siç shkruajnë ata, futbollisti e ka tradhtuar Brunën në Rio pak muaj më parë, konkretisht ditën e Shën Valentinit dhe më pas 29-vjeçarja vendosi rregulla për tradhtinë e tij.

Sipas informacioneve të konfirmuara nga kolumnisti Erlan Bastos, lojtari i Parisit është i lirë të flirtojë dhe madje të bëjë seks me femra të tjera. Influencuesja ka vendosur tre rregulla për pranimin e këtij lloji të rastit.

Cilat janë tre rregullat? “Ai duhet të jetë i matur, të përdorë prezervativ dhe të mos i puthë në gojë”, shkruajnë ata në Brazil. Shenja do të thotë që asnjë foto nuk duhet të ngarkohet në rrjetet sociale me të dashurën e re.

29-vjeçarja e cila në prill me asin e Parisit njoftoi se është shtatzënë dhe do të sjellë në botë fëmijën e saj pas disa muajsh është një influencuese e famshme në Brazil dhe tashmë ka arritur 5 milionë ndjekës.

“Ne ëndërrojmë jetën tënde, planifikojmë ardhjen tënde dhe të dish që je këtu për të përfunduar dashurinë tonë i bën ditët tona shumë më të lumtura”, shkruan ata në rrjetet sociale pasi njoftuan shtatzëninë.

Neymar tashmë ka një djalë me ish-partneren e tij dhe pas pak muajsh do të ketë edhe një të dytë. Bruna dhe Neymar u takuan në vitin 2021, u ndanë, njoftuan se ishin bashkë në vitin 2022 dhe tani janë prindër dhe ndoshta të martuar.

