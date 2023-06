I përfshirë në Katargate, lirohet me kusht eurodeputeti Coccolino

Eurodeputeti Andrea Coccolino u lirua me kushte kufizuese për rastin Katargate. Eurodeputeti i S&D akuzohet për korrupsion publik, pastrim parash dhe organizim kriminal, tha avokati i tij Dimitri De Beco për Le Soir.









“Jemi shumë të kënaqur me këtë publikim sepse ishte gjëja e duhur për të bërë. Gjithçka shkoi shumë mirë me hetuesit”, shtoi avokati i tij.

Andrea Coccolino u mor në pyetje të martën nga policia dhe të mërkurën në mëngjes nga gjyqtarja Aurélie Dejaiffe, e cila zëvendësoi Michel Claise në këtë çështje. Andrea Coccolino pohon se është i pafajshëm në këtë rast.

Kushtet e lirimit të Andrea Coccolino përfshijnë ndalimin e kontaktit me të tjerët që dyshohet se kanë lidhje me rastin dhe ai duhet të qëndrojë në Belgjikë dhe të jetë në dispozicion të autoriteteve. Coccolino, president i delegacionit të Magrebit që nga viti 2019, dyshohet se ka marrë para dhe dhurata nga Maroku dhe Katari, të cilat ai i kundërshton. Ai kishte shkuar në Belgjikë të hënën, me mjetet e tij, pas disa javësh përballje para gjykatave italiane për dorëzimin e tij tek autoritetet belge.

Andrea Coccolino është personi i shtatë i akuzuar në lidhje me Katarargate dhe eurodeputeti i tretë në detyrë së bashku me Eva Kaili dhe Mark Tarabella.