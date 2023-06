Ronaldo prek me fjalët për humbjen e babait: Po mundohem të përshtas në këtë ‘luftë’ edhe mamin…

Moderatori Ronaldo Sharka ka reaguar me një mesazh prekës në lidhje me humbjen e të atit, i cili ndërroi jetë nga një sëmundje e rëndë disa muaj më parë.









Përmes një postimi në ‘Instagram’, Ronaldo ka treguar eksperiencën e tij, pas humbjes së të atit ku ka theksuar se ai po përpiqet të jetojë me kujtimin e babait, dhe se po përpiqet ta përshtasë në këtë ‘luftë’ dhe nënën e tij.

“Shpirti i tyre është kudo me ne. Unë e ndjej. Mësohem te jetoj me ikjen ama te jetoj me kujtimet e bukura. Kjo është lufta ime e përditshme prei disa muajsh me të cilën mundohem te përshtat ne këtë lufte edhe mamin.

Kur dikush largohet, veç trupi i tij nuk është afër ama nëse i kërkon ato përgjigjen në mënyrën më të butë dhe të shenjtë të mundshme”, ka shkruar ai.