Seksi/ A janë meshkujt apo femrat tipat vizualë? Kush ka më shumë gjasa të mashtrojë?

Hulumtimet e fundit hedhin poshtë stereotipin se meshkujt zgjohen nga stimujt vizualë, ndërsa zbulojnë se kush është më i prirur ndaj tradhtisë bashkëshortore. Shihni të dhënat më të fundit për sjelljen e dashurisë së burrave dhe grave.









Tre faktorë që emocionojnë femrat

Hulumtimet e mbi 662 grave nxorën në pah tre faktorët kryesorë që stimulojnë dëshirën seksuale të një gruaje: intimitetin (ndjenja e dashurisë dhe afërsisë së thellë), vetëekzistencën (të qenit në gjendje ta shohë veten si një entitet më vete dhe jo një të përbashkët me partnerin e saj) dhe afirmim (ndjenja e dëshiruar nga partneri i saj);

Gratë dhe burrat janë njësoj tipa vizualë

Teoria se meshkujt janë tipa më vizualë sesa femrat kur bëhet fjalë për seksin, është hedhur poshtë nga një studim i publikuar në Proceedings of the National Academy of Sciences. Një analizë e 60 studimeve, duke përdorur imazhe të rezonancës magnetike, tregoi se gjinia nuk kishte asnjë ndikim në mënyrën se si truri i burrave dhe grave reagon ndaj shikimit të filmave erotikë.

Një në katër gra ka përjetuar dhimbje gjatë marrëdhënies së fundit seksuale

Një studim i mbi 2000 grave, i botuar në Journal of Sexual Medicine, tregoi se gati një e katërta e tyre përjetuan dhimbje fizike gjatë marrëdhënies së tyre të fundit seksuale. Prej tyre, 49% nuk ​​i treguan partnerit të tyre për përvojën e dhimbshme, ndërsa gjasat për t’ia fshehur faktit partnerit ishin tre herë më të larta tek gratë që kishin pak ose aspak kënaqësi nga marrëdhënia seksuale.

Thatësia dhe atrofia vaginale fillon në permenopauzë

Sipas hulumtimeve mbi Menopauzën, gjatë perimenopauzës, periudhës para menopauzës (mosha 40-55), ndryshimet hormonale shkaktojnë hollimin e rrudhave vaginale dhe tharjen e mukozës, një gjendje e quajtur atrofi vaginale, duke rezultuar në thatësi vaginale.

“Me mendje të hapur” më të prirur ndaj tradhtisë bashkëshortore

Ata që janë të lirë dhe mendjehapur për seksin dhe përvojat e reja romantike kanë më shumë gjasa të tradhtojnë, sipas hulumtimit në Personality and Individual Differences. Megjithatë, ky “shpirt i çliruar” lidhet me fantazi dhe ekstroversion më të madh në seks.

Dëshira seksuale rritet gradualisht

Çelësi për çiftet që kërkojnë të përmirësojnë jetën e tyre seksuale është të ndërtojnë dëshirën seksuale dita ditës, sipas një studimi të botuar në Archives of Sexual Desire. Një sugjerim i vogël flirtues, për shembull, për atë që do të pasojë të nesërmen, është hapi i parë.