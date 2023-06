Zelenskyy: Përparimi kundërsulmues i Ukrainës ‘më i ngadalshëm se sa dëshirohej’

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, pranoi të mërkurën se përparimi i kundërofensivës së Kievit për të rimarrë territorin e pushtuar nga Rusia ka qenë “më i ngadalshëm se sa dëshirohej”.









Në një intervistë për BBC, Zelenskyy tha: “Disa njerëz besojnë se ky është një film hollivudian dhe presin rezultate tani. Nuk është”.

“Ajo që është në rrezik janë jetët e njerëzve”, shtoi ai.

Ukraina në javët e fundit ka shtuar përpjekjet për të rimarrë territorin e saj, por, ndërsa Kievi thotë se ka çliruar tetë fshatra në jug dhe lindje të vendit, përparimi ka qenë i ngadaltë kundër linjave të fortifikuara ruse.

Por Zelenskyy ishte sfidues. “Çfarëdo që të duan disa, duke përfshirë përpjekjet për të na bërë presion, me gjithë respektin e duhur, ne do të avancojmë në fushën e betejës në mënyrën që ne e konsiderojmë më të mirën”, tha ai në intervistë. Vjeshtën e kaluar, Ukraina ripushtoi një pjesë të territorit të pushtuar me një kundërofensivë të shpejtë rrufe në rajonin e Kharkiv.

Zelenskyy gjithashtu iu kundërpërgjigj Vladimir Putinit, i cili javën e kaluar e akuzoi atë si një “turp” për popullin hebre, duke e krahasuar presidentin rus me Adolf Hitlerin.

“Është sikur ai nuk i kupton plotësisht fjalët e tij. Kërkoj ndjesë, por është sikur ai është mbreti i dytë i antisemitizmit pas Hitlerit”, tha Zelenskyy.