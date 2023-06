Apeli i ndryshoi masën e sigurisë në “Arrest me burg”, tenton të arratiset por vihet në pranga 42-vjeçari në Mat (EMRI)

Një 42-vjeçar në Mat është arrestuar nga policia pasi ishte arratisur nga banesa e tij pasi gjykata i ndryshoi masën e sigurisë nga ‘arrest shtëpie’ në ‘arrest me burg’.









Në pranga ka rënë Armando Gjonaj i akuzohet për kultivimin e 1100 rrënjë kanabisi. 42 vjeçari në mars të këtij viti ishte arratisur nga banesa e tij ku po vuante dënimin e ‘arrestit shtëpiak’.

I arrestuari, në bashkëpunim me disa persona të tjerë të arrestuar më parë nga Policia, është bashkautor i disa rasteve të kultivimit të bimëve narkotike të konstatuar dhe asgjësuar nga Policia në vitin 2019, në rrethin Mat.

Njoftimi i policisë:

Mat/Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim.

Me masë sigurie “Arrest në shtëpi” për kultivim të bimëve narkotike, thyen masën e sigurisë me qëllim shmangien e ekzekutimit të masës së sigurisë “Arrest në burg”, ndryshuar me vendim të Gjykatës së Apelit Tiranë, kapet dhe vihet në pranga 42-vjeçari.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat, në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe vënien e tyre para organeve ligjzbatuese, lokalizuan vendndodhjen e njërit prej tyre dhe ekzekutuan masën sigurisë e lëshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë, e cila pas hetimeve në kuadër të operacionit “Ulëza”, ka vendosur ndryshimin e masës së sigurisë për shtetasin Armando Gjonaj, nga “Arrest në shtëpi” në “Arrest në burg”, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”.

Ky shtetas duke qenë me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, me datë 30.03.2022, gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë për ekzekutimin e ndryshimit të masës së sigurisë, është larguar nga banesa duke thyer masën e sigurisë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.

Mat, u kap dhe u ndalua personi në kerkim Armando Gjonaj, për veprën penale “Kultivim i bimeve narkotike”.