Borrell: Ramë dakord për zgjedhje të reja në veri të Kosovës

Përfaqësuesi i BE për politikën e Jashtme e Siguri, pas takimeve të ndara të zhvilluara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç, ka bërë me dije se më në fund me dy liderët është rënë dakord për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunave të veri të Kosovës.









“Për të bërë përpjekje për të ecur përapra, kam nxjerrë në tryezë propozime konkrete dhe në këtë kontekst jemi pajtuar për nevojë për zgjedhjet e reja dhe kemi diskutuar për modalitetet dhe hapat për të arritur atje. Ende nuk kemi arritur atje”, ka theksuar ai.