Gara për kreun e PD, Taulant Zeneli zbulon në Panorama TV nëse Kryesia miratoi kandidaturat e Bashës dhe Hanit

Anëtari i Kryesisë së Partisë Demokratike, Taulant Zeneli, është shprehur se në mbledhjen e sotme Kryesia e PD-së miratoi kandidaturat e Lulzim Bashës dhe Gjergj Hanit për kryetar të kësaj force politike.









Komentet Zeneli i bëri në emisionin “Log” në Panorama TV, ku tha se gara për kreun e PD do të jetë transparente dhe legjitime.

Ai shtoi gjithashtu se sa më shumë të ishte zgjatur procesi i zgjedhjes së kryetarit të ri të PD-së, aq më shumë kjo forcë politike do të vijonte agoninë dhe shkatërrimin.

“Faleminderit për mundësinë për të shpjeguar për vendimmarrjen e kryesisë së PD. Sot kryesia e PD kishte në rend dite miratimin e kandidaturave që do të garojnë në zgjedhjet e 29 korrikut dhe anëtarësia vendosi miratimin e tyre. Në lidhje me kandidaturën e Hanit, i përket klasës së ish-të përndjekurve politik dhe ka kontribuar në zgjedhjet e fundit.

E njeh strukturën e partisë pasi ka qenë pjesë aktive e fushatës në disa degë të Tiranës. Përsa i përket angazhimit të Bashës në zgjedhjet e 14 maj, megjithëse nuk ka qenë aktiv, ai ka qenë në takim të përditshëm me simpatizantët e PD. Ke një deklaratë të Bejkos që thotë se Basha ka kontribuar në zgjedhjet e 14 majit. Unë të garantoj si anëtar i Kryesisë që ne do të kemi procedurë transparente dhe legjitime.

Mbledhjen e Këshillit Kombëtar i thërret kryetari i Partisë, ¼ e anëtarëve dhe Kryesia e Partisë. Kryesia e Partisë ka bërë njoftimet përkatëse për mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Këtu ka një listëprezence të Këshillit Kombëtar. Në lidhje sesi do të jetë PD pas 29 korrikut, atë e kemi ne në dorë. Sa më pranë demokratëve dhe shqiptarëve të jemi, atëherë PD mund të bëhet një alternativë për zgjedhjet e 2025. Sa më shumë ta kishim zgjatur këtë proces, PD do të vijonte agoninë dhe do të shkonte drejt shkatërrimit”, është shprehur Zeneli.