Hajdari në Panorama TV: Duhet të gjejmë mënyrën për bashkimin e PD! Cerku: Vetëm ish-kryeministri mund të mblidhte në stadium

Deputetja e Partisë Demokratike, Rudina Hajdari, është shprehur se ish-kryeministri Sali Berisha dhe ish-kryedemokrati Lulzim Basha duhet të bëjnë një hap pas nga këmbëngulja e tyre për të drejtuar PD-në.









Komentet Hajdari i bëri teksa ishte e ftuar në emisionin “Log” në Panorama TV, ku tha se duhet gjetur një mënyrë për bashkimin e PD-së.

Nga ana tjetër, ekspertja e komunikimit, Lola Cerku, është shprehur se vetëm ish-kryeministri Berisha mund të mblidhte në stadium atë numër anëtarësie, për zhvillimin e Kuvendit kombëtar të 11 dhjetorit.

Pjesë nga biseda në studio:

Hajdari: Opozita ka kohë që është future në këtë llogore dhe nuk po i bën dëm vetëm opozitës, por gjithë Shqipërisë. Qëllimi është që PD të jetë një parti fituese dhe konkuruese, pasi e përçarë përballë Ramës, gjithmonë do humbasë. Berisha dhe Basha, këta dy individ që janë përpjekur në të gjitha mënyrat për ta mbajtur me një dorë të fortë PD, duhet të bëjnë një hap pas. PD duhet të gjejë rrugën e komunikimit duke bërë një palë zgjedhje, duke i dhënë kohë individëve që do të garojnë. Ajo që kam thënë kur u rizgjodh Berisha, unë nuk kam qenë për rikthimin e tij.

Cerku: Vetëm Berisha mund të mblidhte atë anëtarësi në stadium që ishte atje.

Hajdari: Kam pasur rezervat e mia për Berishën dhe jam shprehur se PD-së i duhen figura të reja. Kam thënë se Berisha mund të mbajë një rol tjetër mbështetës, por jo të jetë kryetar. Edhe votuesit i kanë dhënë mesazhet e tyre. Kemi PD e demokratëve dhe atë të vulës.