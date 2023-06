Kisha e Anglisë heq dorë nga investimet e saj në industrinë e naftës dhe gazit, vlera shkon në miliarda paund

Kisha e Anglisë po shet të gjitha investimet e saj të mbetura në naftë dhe gaz, duke thënë se është bërë përparim “afërsisht i mjaftueshëm” nga kompanitë e karburanteve fosile në kalimin në zero neto.









Vendimi i Komisionerëve të Kishës për Anglinë, i cili menaxhon fondin e dhurimit prej 10.3 miliardë paund të kishës anglikane, ndërpret investimet në kompanitë kryesore të naftës, duke përfshirë Shell, BP dhe Total.

Ajo gjithashtu do të vërë në dukje faktin se kisha do të largohet nga të gjitha kompanitë e tjera të përfshira në prodhimin e naftës dhe gazit, përveç nëse ato janë në “përputhje të vërtetë” me qëllimet e Marrëveshjes së Parisit për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5C mbi nivelet para-industriale, thanë Komisionerët.

Kryepeshkopi i Canterbury-t Justin Welby tha se kriza klimatike “kërcënon planetin ku jetojmë dhe njerëzit në mbarë botën që Jezu Krishti na thërret t’i duam si fqinjët tanë”.

“Është detyra jonë të mbrojmë krijimin e Zotit dhe kompanitë e energjisë kanë një përgjegjësi të veçantë për të na ndihmuar të arrijmë kalimin e drejtë drejt ekonomisë së ulët të karbonit që na nevojitet”, shtoi ai.

Bordi i Pensioneve të Kishës së Anglisë do të çinvestojë gjithashtu nga kompanitë e naftës dhe gazit, duke përfshirë një investim prej 1.35 milion £ në Shell.

Alan Smith, Komisioneri i Parë i Pasurive të Kishës, i cili kryeson komitetin e aseteve të Kishës, tha se vendimi për të hequr dorë “nuk u mor lehtë”.

“Në mënyrë të kthjellët, kompanitë kryesore të energjisë nuk kanë dëgjuar zëra të rëndësishëm në shoqëritë dhe tregjet që u shërbejnë dhe nuk po ecin mjaft shpejt në tranzicion”, tha ai. “Nëse ndonjë nga këto kompani energjetike përshtatet me kriteret tona në të ardhmen, ne do të rishqyrtojmë pozicionin tonë. Në të vërtetë, kjo është diçka për të cilën do të shpresonim”.