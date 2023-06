Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









AMBASADORJA AMERIKANE PARA LARGIMIT: KA FUSHA PER NDRYSHIM DHE PERMIRESIM

YURI KIM: DO VIJE DITA QE SHBA DO HEQE VIZAT PER SHQIPERINE

“Të zgjidhen çështjet e pronave dhe të çrrënjoset korrupsioni. Në detyrën time të ardhshme do të kem përgjegjësi edhe për Shqipërinë, mbase jo të gjithë janë të kënaqur”

“Të vazhdojnë konsultimet me BE”

Legalizimi i kanabisit, zyra e BE i bën thirrje qeverisë: Vlerësoni aftësitë administrative të vendit

Nisma ka hasur kundërshti edhe nga opozita, e quan taksë që Rama paguan ndaj bandave

Ervin Salianji: Procesi nuk i shërben demokratëve

Dy kandidatët në garë për kreun e PD zyrtare, Gjergj Hani përballë Bashës