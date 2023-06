Riadi por jo Roma/ Zemërimi rritet për mbështetjen e Macron për ofertën Saudite World Expo

Franca ka ndezur zemërimin në të gjithë Evropën duke mbështetur Arabinë Saudite dhe jo Italinë fqinje për të pritur ekspozitën e mrekullueshme botërore 2030, ndërsa Emmanuel Macron shtyn idenë për të rritur tregtinë dhe lidhjet diplomatike me eksportuesin më të madh të naftës në botë.









Mbështetja e presidentit francez për një ofertë të drejtuar nga Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman (i njohur si MBS) ka zemëruar Romën dhe ka ngritur shqetësime nga OJQ-të që bëjnë fushatë kundër abuzimeve të të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite, dhe pas vrasjes brutale të gazetarit Jamal Khashoggi në vitin 2018 – thuhet se është porositur nga vetë MBS. Lëvizja e Macron tani po ngre shqetësime edhe në vendet e tjera të BE-së.

Katër vende kanë bërë ofertë për të pritur World Expo 2030 – një ngjarje masive që u lejon vendeve të shfaqin veten e tyre, e mbajtur çdo pesë vjet dhe që mund të gjenerojë para, vende pune dhe vëmendje globale. Ashtu si Italia dhe Arabia Saudite, Ukraina dhe Koreja e Jugut u paraqitën (edhe pse oferta e Ukrainës është përjashtuar për shkak të pushtimit).

Gara për të qenë mikëpritës hyri në një fazë vendimtare këtë javë në Paris, shtëpia e Byrosë Ndërkombëtare të Ekspozitave (BIE) – e cila mbikëqyr Ekspozitat Botërore – me vendet kandidate që u bëjnë fusha delegatëve nga 179 vendet e BIE. Një votim me votim të fshehtë do të përcaktojë fituesin në nëntor.

“Siç ndodh shpesh, të gjithë do të shtiren se janë të tronditur vetëm kur përballen me faktin e kryer,” tha një diplomat me bazë në Paris nga një vend i BE-së, përveç Italisë, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht, duke iu referuar faktit se shqetësimet për Vendet pritëse të ngjarjeve globale shpesh neglizhohen gjatë procesit të përzgjedhjes, por zënë vendin qendror pikërisht përpara se të zhvillohet ngjarja.

Është “pak ashtu siç ndodhi me Katarin”, shtoi diplomati, duke aluduar në skandalin e korrupsionit në Parlamentin Evropian që përfshin vendin e Gjirit që priti Kupën e Botës të futbollit 2022.

Me Ukrainën jashtë garës, udhëheqësit e tre ofertuesve të mbetur kanë qenë të kënaqur në kryeqytetin francez ditët e fundit. MBS u takua me Macron në Elysee javën e kaluar, e ndjekur nga presidenti korean Yoon Suk Yeol dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni të martën.

Duke treguar fuqinë e tyre të butë, të tre udhëheqësit dhe stafi i tyre organizuan gjithashtu ngjarje luksoze që synonin të joshin delegatët e BIE dhe zyrtarët e qeverisë franceze.

Por ndërsa ministrja e Kulturës e Francës Rima Abdul-Malak mori pjesë në pritjen saudite, asnjë zyrtar i kabinetit francez nuk u pa në pritjen e Romës në ambasadën italiane. Megjithatë, bash-i italian u ndoq nga përfaqësues të qytetit të Parisit, i cili mbështet ofertën e Romës në një ndarje me qeverinë.

Arabia Saudite priti të hënën një ngjarje masive në Grand Palais Éphémère, një vend i madh dhe modern pranë Kullës Eiffel, me makarona të markës, mocktails dhe shfaqje ceremoniale kërcimi me shpata – plus autokolonën mbresëlënëse të bin Salmanit.

Veprimtaria italiane i bëri përshtypje gjithashtu delegatëve, me Melonin të pranishëm plus një koncert në natyrë nga ylli italian i popit Elisa, astronautja Samantha Cristoforetti dhe ushqime autentike italiane.

E pyetur nga POLITICO gjatë partisë italiane në lidhje me Parisin që nuk e mbështet ofertën e Romës, Meloni tha se ajo “nuk ishte në gjendje të gjykonte zgjedhjet e të tjerëve” dhe se do të fokusohej në bindjen e të tjerëve.

Megjithatë, aleatët e Melonit ishin më të hapur.

“Qeveria franceze nuk tregon një përkushtim të veçantë ndaj Evropës”, ​​tha Nicola Procaccini, një eurodeputet nga partia Vëllezërit e Italisë së Melonit. Ai kritikoi “inkoherencën e Francës”, duke argumentuar se Parisi i ka dhënë leksione Italisë për të drejtat e njeriut për një kohë të gjatë duke mbështetur Arabinë Saudite “për arsye të dukshme ekonomike që unë nuk dua t’i demonizoj”.

Javën e kaluar, ministrja italiane e Turizmit Daniela Santanché kritikoi gjithashtu Parisin se nuk e mbështet fqinjin e tij.

Më herët këtë vit, kryediplomati i BE-së Josep Borrell tha se Brukseli do të mbështeste kandidaturën e Romës, duke shpresuar se vendet e BE-së do të bënin të njëjtën gjë.

Disa delegatë të BIE, të cilët nuk ishin të autorizuar të flisnin për zgjedhjen e vendit të tyre, ishin gjithashtu skeptikë për mbështetjen e Francës për Riadin.

Një delegat i BIE nga një vend i BE-së tha se Parisi po e mbështeste Riadin për arsye biznesi, kjo ishte “pragmatike” dhe “problematike” dhe se premtimet e Arabisë Saudite për respektimin e të drejtave të punëtorëve ishin “përrallë”.

Një tjetër diplomat me bazë në Bruksel vuri në dukje se ishte e vështirë për vendet e BE-së të konkurronin kundër shteteve të Gjirit të pasura me naftë që kanë më shumë para për të vënë në tryezë dhe janë gati t’i shpenzojnë ato për të marrë ndikim.

Të bësh biznes

Mbështetja e Francës për kandidaturën e Riadit u konfirmua nga Macron vitin e kaluar gjatë një vizite kontroverse në Paris nga bin Salman (i quajtur princi i “sharrës së kockave” sepse agjentët sauditë thuhet se përdorën një sharrë kockash për të copëtuar trupin e Khashoggi).

Gjatë gjithë vizitës së kësaj jave, ministrat francezë të ekonomisë dhe tregtisë – Bruno Le Maire dhe Olivier Becht – patën disa takime me ministra, zyrtarë dhe përfaqësues të biznesit sauditë. Që nga vizita e bin Salman verën e kaluar, jo më pak se katër ministra francezë kanë vizituar Arabinë Saudite për të krijuar partneritete midis bizneseve franceze dhe saudite.

Një zyrtar i Elysee tha se mbështetja e ofertës së Arabisë Saudite ishte një mënyrë “për të shtyrë” shtetin e Gjirit “të merrte zotime ndaj nesh për çështje që ishin të rëndësishme për ne”, por nuk shtjelloi se cilat ishin ato angazhime. Riadi ka qenë i vetmi kandidat i World Expo që ka kërkuar drejtpërdrejt miratimin e Parisit, vuri në dukje i njëjti zyrtar.

Të premten e kaluar, Macron dhe bin Salman diskutuan çështje rajonale, duke përfshirë marrëdhëniet me Iranin dhe situatën në Liban dhe Ukrainë. Por ka pak dyshim se lidhjet ekonomike janë në qendër të marrëdhënieve franko-saudite.

Në fillim të kësaj jave, Airbus i Francës njoftoi se transportuesi ajror saudit Flynas ka bërë një porosi për avionë me vlerë 3.7 miliardë dollarë. Këtë javë Airbus nënshkroi gjithashtu një marrëveshje me kompaninë saudite të mbrojtjes SCOPA për të prodhuar së bashku helikopterë. Arabia Saudite gjithashtu mund ta shpërblejë Francën duke ofruar ndihmë financiare në Samitin për një Pakt të Ri Financiar Global, një ngjarje e udhëhequr nga Macron që bin Salman do të marrë pjesë në Paris të enjten dhe të premten, raportoi Le Monde.

Por interesat ekonomike nuk janë arsye të mira për të mbështetur ofertën e Arabisë Saudite apo për të mirëpritur bin Salmanin në Paris, tha Ahmed Benchemsi nga OJQ Human Rights Watch.

“Oferta Expo 2030 është vetëm pjesë e një serie aktivitetesh të mëdha të shpenzimeve në dollarë që Arabia Saudite është përfshirë gjatë viteve të fundit për të shkëputur vëmendjen e botës nga shkeljet e tmerrshme të të drejtave të njeriut,” tha ai.

Burimi: Politico.eu