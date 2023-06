“S’ka përparim pa lirimin e policëve”, Rama reagon pas takimeve të Kurtit dhe Vuçiç me Borrell: Franca e Gjermania të ndalojnë spiralen e absurditetit

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së Josep Borrell në përfundim të takimeve që pati ndaras me Albin Kurtin dhe Aleksandër Vuçiç. Në një postim të bërë në twitter, Rama shkruan se pa u liruar 3 policët e Kosovës që po mbahen të arrestuar në Serbi, nuk do të ketë asnjë përparim të vërtetë.

Më pas ai shtoi se sapo policët të kthehen në shtëpi, Franca dhe Gjermania duhet të ndërhyjnë me veprime të forta për të ndaluar këtë asburditet të tensioneve në veri të Kosovës.

“Pa tre djemtë që largohen shëndoshë e mirë nga Serbia, nuk ka hapësirë për të bërë asnjë centimetër përparim të vërtetë! Sapo të kthehen në shtëpi, nevojitet një veprim i ri i fortë i Francës dhe Gjermanisë për të ndaluar këtë spirale absurditeti! POR Gjëja e parë: Lironi 3 policët!”- shkruan Rama.

Without the 3 guys leaving Serbia safe and sound there is no space to make any inch of real progress! Once they will be back home, a firm new action of France and Germany is needed to stop this spiral of absurdity!

BUT FIRST THING FIRST:

FREE THE 3 POLICEMEN! pic.twitter.com/a4i8ueeWCN

— Edi Rama (@ediramaal) June 22, 2023