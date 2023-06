Studimi zbulon se vaksinimi i përsëritur kundër COVID-19 dobëson sistemin imunitar

Doza të shumta të vaksinave Pfizer ose Moderna COVID-19 çojnë në nivele më të larta të antitrupave të quajtur IgG4, të cilat mund të ofrojnë një efekt mbrojtës. Por një numër në rritje provash tregojnë se “nivelet anormalisht të larta” të nënklasës së imunoglobulinave në fakt e bëjnë sistemin imunitar më të ndjeshëm ndaj proteinës së spikes COVID-19 në vaksina, thanë studiuesit.









Ata vunë në dukje eksperimentet e kryera tek minjtë që gjetën përforcues të shumtë në krye të vaksinimit fillestar për COVID-19 “ulën ndjeshëm” mbrojtjen kundër të dy varianteve të virusit Delta dhe Omicron dhe testimit që gjeti një rritje të niveleve të IgG4 pas vaksinimit të përsëritur Pfizer, duke sugjeruar rraskapitje imunitare.

Studimet kanë zbuluar nivele më të larta të IgG4 te njerëzit që vdiqën me COVID-19 krahasuar me ata që u shëruan dhe i lidhën nivelet me një përcaktues tjetër të njohur të vdekshmërisë së lidhur me COVID-19, vunë në dukje gjithashtu studiuesit.

Një rishikim i literaturës tregoi gjithashtu se vaksinat kundër HIV, malaries dhe kollës së mirë nxisin gjithashtu prodhimin e IgG4.

“Në përmbledhje, studimet epidemiologjike të COVID-19 të cituara në punën tonë, plus dështimi i vaksinave të HIV-it, Malaries dhe Pertussis-it, përbëjnë prova të pakundërshtueshme që tregojnë se një rritje në nivelet e IgG4 dëmton përgjigjet imune,” Alberto Rubio Casillas, një studiues me laboratorin e biologjisë në Universiteti i Guadalajara në Meksikë dhe një nga autorët e punimit të ri, i tha Epoch Times përmes emailit.