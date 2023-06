Taylor Swift përuron stadiuimn e Real Madrid “Bernabeu” me koncertin e saj

Reali rikthehet në vitin 2024 në “Santiago Bernabeu” të ri dhe tashmë ka nisur planifikimi për eventet që do të priten në stadiumin e Madridit.

Stadiumi i tyre i ri kushtoi 1 miliard euro dhe Real Madridi dëshiron ta shfrytëzojë sa më shumë atë për të gjeneruar të ardhura dhe për të paguar. Me rritjen e kapacitetit të tij nga 81,000 në 84,000, vlerësohet se stadiumi do të jetë në gjendje të strehojë 65,000 njerëz për koncerte.

Taylor Swift to perform at the new Bernabéu May 30th 2024. https://t.co/jaqbNtLp6R

— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) June 20, 2023