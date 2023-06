A është ‘vajza e artë’ Athena Onassis shtatzënë në moshën 38-vjeçare? – Ambienti i saj as i konfirmon dhe as i mohon thashethemet

Athena Onassis dëshiron të bëhet nënë pas disa muajsh, sipas raportimeve, por ky informacion nuk është konfirmuar nga mjedisi i trashëgimtares së “artë”.









Ajo zgjedh të mbajë jetën e saj personale me dyer të mbyllura, duke intensifikuar interesin e shtypit për jetën e pasardhësve të fundit të dinastisë Onassis.

Mirëpo së fundmi kanë nisur të “flenë” zërat se mbesa e Aristotelit Onassis është në pritje të fëmijës së parë në moshën 38-vjeçare.

Shkrimet që flasin për shtatzëninë e mundshme të Onassis ia atribuojnë informacionin një faqeje braziliane, sipas të cilës ajo tashmë është në muajin e 4-të të shtatzënisë.

Thashethemet kanë nisur të riprodhohen në rrjetet sociale dhe deri më tani asgjë nuk është mohuar nga rrethi i Onassis.

Shkak për rrjedhjen e këtij informacioni ishte shfaqja e saj së fundmi në garat me kuaj në Saint Tropez, të cilat mbajnë edhe emrin e saj.

Ajo vetë nuk mori pjesë në lojëra dhe thjesht qëndroi si vëzhguese dhe menjëherë filluan spekulimet se pse ajo u mbajt larg kalit të saj.

“Lajmi nuk është i konfirmuar”

Tema filloi të diskutohej edhe në televizionet greke. Në emisionin “Super Katerina” u përmend se: “Athina Onassis nuk dëshiron të mbajë marrëdhënie me Greqinë. Lajmi nuk është i saktë. E pamë në St Tropez në garat me kuaj. Ajo nuk ka hipur, nuk ka marrë pjesë jo sepse është shtatzënë. Ky informacion nuk duket të konfirmohet. Ajo është vetëm. Jorzi, që thuhet se i ka rrëmbyer zemrën, nuk shfaqet me të”.

Sot, sipas emisionit, Athena Onassis jeton në një fshat mes Amerikës dhe Belgjikës, në kufi me Holandën.

Kush është partneri i saj i fundit

Lidhja e fundit e Athena Onassis që u bë e njohur në media është Alpmerto Zorzi dhe fakti që ata nuk shfaqen më bashkë, nuk do të thotë domosdoshmërisht se janë ndarë, pasi daljet e tyre të përbashkëta tashmë ishin shumë të rralla.

Të dy u takuan rreth gjashtë vjet më parë, kur trashëgimtarja e artë po përpiqej të kapërcente divorcin nga bashkëshorti i saj 11-vjeçar, braziliani Alvaro Alfonso de Miranda Neto, i njohur si Doda, i cili dyshohet se e tradhtoi Athinën me Pilar Cordon, gjithashtu një kalorës, por gjithashtu një pronar stalle në Belgjikë.

Takimi me Jorzi-n

Rasti për takimin e parë të Onassis me Jorzi-n ishte një kalë gare, i quajtur Cornetto K. Dhe nuk ishte një kalë – ishte i preferuari i ish-bashkëshortit dhe në dukje jobesnik të Athinës, i cili ia kishte blerë, por e kishte mbajtur. në stallat e saj.

Takimi i parë

Kalorësi italian dhe trashëgimtarja e artë u ndeshën që në momentin e parë dhe marrëveshja u mbyll në asnjë moment. Zorzi mund ta ketë rishitur kalin brenda pak muajsh, por tabloidët kishin gjetur një temë. Në fakt, pati raportime për daljen e të dyve bashkë, por asnjëherë nuk pati asnjë provë fotografike.

Duke u takuar me italianin, Athena fitoi edhe një mik tjetër, ndonëse shumë po flisnin për diçka shumë më tepër, një lidhje intensive, e cila çoi edhe në një tjetër divorc. Thashethemet donin që mbesa e tij Onassis të ishte shkaku i ndarjes së kalorësit simpatik nga gruaja e tij Analiza Giudini, një biznesmene nga Italia veriore. Pëshpëritjet kanë ardhur e ikin që nga vendimi i Jorzi-t për t’u larguar nga Italia dhe për t’u transferuar në Holandë, pranë Jan Topps.

Në vitin 2019, në një intervistë për “GALA” – ndërkohë që tashmë ishte ndarë nga gruaja – kalorësi italian u përpoq të përgënjeshtrojë zërat për një romancë me Athinën. Ai konfirmoi se është takuar me Onassis përmes Topps: “Unë punoja për të (që nga viti 2015) dhe Athena punonte me të. Kështu e takova dhe më dha kalin”. Fraza shumë “të thata”, pa asnjë detaj që mund të japë besim se nuk ka as zjarr, as tym…

Ndërsa për thashethemet që theksonin që Athina të ishte pengesa në ndarjen e tij nga gruaja, Alberto kishte thënë: “E kam dëgjuar edhe këtë, por jo, nuk është e vërtetë. Nuk ka asgjë, as nuk ka pasur ndonjëherë, mes meje dhe Athinës. Ne sapo kemi punuar së bashku dhe kaq. Unë hipa në kalin e saj, por kurrë nuk bëra asgjë me të.”