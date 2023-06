“I alarmuar për situatën në veri të Kosovës”, Kurti i përgjigjet Borrell: Përhapja e panikut dhe pretendimeve të rreme vetëm ndez tensionet

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti i është përgjigjur deklaratës së shefit për politikë të jashtme të BE-së Josep Borrell.

Më herët ky i fundit tha se ndihej i alarmuar për arrestimet e serbëve në veri dhe për marshimin e ushtrisë në Mitrovicën e Jugut, ndërsa Kurti shprehet se ky është dezinformim i rrezikshëm dhe i papranueshëm.

“Stërvitjet e sotme nga Regjimenti i III i FSK të Kosovës në Mitrovicën e Jugut janë një aktivitet rutinë, i planifikuar çdo vit, për të cilin KFOR-i ishte plotësisht i informuar. Ai përbëhej nga 215 ushtarë që shkonin nga garnizoni “Minatori” në Frashër dhe ktheheshin. Dezinformimi është i rrezikshëm dhe i papranueshëm.

Bazuar në provat e shumta dhe në përputhje me Kodin e Procedurës Penale dhe të drejtat e procesit të rregullt ligjor, Policia ka arrestuar një person në N. Mitrovicë për sulmon ndaj KFOR në Zveçan më 29 maj. Si kryeministër i një shteti demokratik nuk kam asnjë përfshirje në hetimet dhe arrestimet.

Today’s exercises by the 3rd Regiment of @KSF_Kosova in South Mitrovica are a routine, annually planned activity, of which KFOR was fully informed. It consisted of 215 soldiers going from the “Minatori” garrison to Frashër and back. Disinformation is dangerous & unacceptable.

— Albin Kurti (@albinkurti) June 23, 2023