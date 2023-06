Analiza e Politico: Katargate është ‘fundosur’, por nuk është mbyllur (ende)

Regjisori ka dhënë dorëheqjen dhe skepticizmi po rritet – por edhe një shfaqje e lëkundur duhet të vazhdojë.









Kjo është fabula që vjen nga komuniteti ligjor belg pasi gjyqtari hetues që drejtonte të ashtuquajturën hetimin e Katargate – një rast gjenerues që përfshin thasët me para të gatshme dhe akuza për ryshfet të huaja në Parlamentin Evropian – u largua mes pyetjeve të konfliktit të interesit.

Lëvizja jashtëzakonisht e rrallë ka hedhur një zbehje mbi të gjithë çështjen, edhe pse autoritetet thonë se hapi u mor vetëm nga kujdesi ekstrem për të shmangur çdo ndjenjë të pahijshme, jo për shkak të ndonjë problemi aktual. Ata e morën vendimin pasi doli se Michel Claise, gjyqtari hetues, kishte një djalë të përfshirë në një biznes kanabisi medicinal me djalin e një eurodeputeti të lidhur me këtë çështje, Maria Arena.

Të dyshuarit dhe avokatët e tyre janë sulmuar në mënyrë të parashikueshme, duke argumentuar se shumica e rastit tani duhet të rishqyrtohet.

Si fillim, ata duan të dinë nëse lidhja shpjegon pse Arena ka qëndruar jashtë burgut dhe mbetet e pa akuzuar, ndërsa disa nga kolegët e saj kaluan muaj pas hekurave ndërsa autoritetet mblidhnin prova. Përtej kësaj, të pandehurit ka të ngjarë të bëjnë kërkesë për të zhvlerësuar elementë të tjerë të çështjes, ndërkohë që do të shtyjnë për të larguar këdo tjetër që ata argumentojnë se është i njollosur në mënyrë të ngjashme.

“Ky informacion, i cili nuk u mohua, ngre pyetje të mëdha dhe të dukshme në lidhje me paanshmërinë e të gjitha veprimeve hetimore,” kërcënuan avokatët e Eva Kailit, eurodeputetes greke të profilit të lartë të akuzuar në këtë çështje, në një deklaratë duke i bërë thirrje prokurorit federal të Belgjikës të hetojnë.

Edhe nëse këto përpjekje rezultojnë të pasuksesshme, përpjekjet megjithatë mund të vonojnë hetimin dhe të dëmtojnë perceptimin publik të një rasti për të cilin ministri belg i drejtësisë ka qenë shumë krenar.

Thënë kështu, nuk ka asnjë provë publike që lidhja Claise-Arena ka pasur ndonjë efekt në trajtimin e çështjes. Dhe ekspertë të shumtë ligjorë belgë thanë se dorëzimi nga Claise te zëvendësuesi i tij, Aurélie Dejaiffe, duhet të jetë i qetë, duke pasur parasysh familjaritetin e saj me rastin.

Për më tepër, Claise nuk kishte gjasa që ta kishte parë rastin deri në fund, pasi 67-vjeçari ishte planifikuar të dilte në pension në fund të vitit, shumë përpara se të përfundonin gjykimet e mundshme.

Me fjalë të tjera, Katargate do të pengohet. I rrahur po, por ende jo i vdekur.

Edhe një kthesë tjetër

Edhe për nxitësit më të mëdhenj të hetimit të Katargate, koha e vendimit të Claise për të dhënë dorëheqjen ka ngritur vetullat.

Tashmë, Claise, një avokat kundër korrupsionit, është përballur me kritika të vazhdueshme nga avokatët e të pandehurve për kohëzgjatjen dhe kushtet e paraburgimit të klientëve të tyre – akuza që autoritetet belge i kundërshtojnë me forcë. Por fakti që u deshën më shumë se gjashtë muaj që informacionet kryesore të dilnin në lidhje me lidhjet e tij me familjen e Arenës, vetëm u ka dhënë atyre kritikëve më shumë municion.

Por ekspertët ligjorë këmbëngulin se kthesa e fundit në skandalin e parave për ndikim nuk ka gjasa të ndikojë në të vërtetë trajektoren e çështjes. Mocionet e parashikuara për të zhvlerësuar provat ose për të larguar më shumë njerëz nga çështja janë lëvizje mjaft standarde për avokatët mbrojtës, thanë ata.

“Hetimi nuk do të ndikohet ndjeshëm, edhe nëse do të ketë kërkesa nga avokatët mbrojtës për të anuluar disa nga aktet hetimore ose për të hequr persona të tjerë të përfshirë në këtë çështje – pasi ata në përgjithësi duan të ndryshojnë rrjedhën e hetimit”, tha Michaël Fernandez-Bertier, partner në Ethics and Compliance dhe anëtar i bordit të OJQ-së kundër korrupsionit Transparency International Belgium.

Megjithatë, zhvillimi do të ngrejë pyetje në lidhje me kapacitetin e Belgjikës për të kryer një nga rastet më të profilit të vendit në kujtimet e fundit.

Gjashtë muaj pas kontrolleve të para të policisë, disa deputetë aktualë dhe ish-deputetë europianë së bashku me një asistent janë burgosur ose janë përballur me akuza paraprake për korrupsion, pastrim parash dhe pjesëmarrje në një rrjet kriminal. Hetimi pritej të përfundonte deri në fund të vitit, përpara se eurodeputeti socialist belg Marc Tarabella të arrinte përfundimisht të merrte dorëheqjen e gjyqtarit kryesor hetues – pas një përpjekjeje të parë të dështuar. Avokati i Tarabellës, Maxim Töller, ka njoftuar tashmë se tani do të kërkojë largimin e një prej oficerëve të policisë hetuese nga çështja.

Claise ishte i pandashëm nga rasti – dhe fytyra publike e Belgjikës për Katargate. Ai ishte një figurë e njohur në vend, i lumtur të fliste me mediat për betejat e tij kundër elitës apo trilerët e krimit që shkruante në krah.

Kjo do të thotë se largimi i tij, pavarësisht nëse ka ndikim në këtë rast apo jo, ka një rëndësi simbolike.

Dejaiffe, gjyqtar hetues, ka marrë drejtimin e hetimit dhe tashmë ka liruar nga arresti shtëpiak një nga të dyshuarit kryesorë, Andrea Cozzolino. Një zëdhënës i prokurorit federal të Belgjikës tha se Dejaiffe “tashmë ka filluar të punojë për dosjen”.

Deri më tani, as prokuroria dhe as Claise nuk kanë komentuar pse informacionet për lidhjet me Arenën nuk kanë dalë deri më tani.

Një pjesë e problemit, thonë ekspertët, është se ka pak qartësi që drejton çështjet e konfliktit të interesit për gjyqtarët hetues në Belgjikë. Por rregullat thonë qartë se një gjyqtar duhet të largohet kur ka një konflikt interesi. Më pas i takon gjykatës të dorëzojë dosjen.

“Gjëja është se nuk ka asnjë përkufizim të konfliktit të interesit në ligjin penal belg,” tha Fernandez-Bertier.

Kjo nuk do të thotë se sistemi belg i drejtësisë e injoron këtë çështje. Kishte rreth 35 mocione vjetore përjashtimi që përfshinin një gjyqtar midis 2018 dhe 2022, shtoi ai.

Thënë kështu, vuri në dukje Fernandez-Bertier, “është ende e rrallë që një gjyqtar të njoftojë se ai po shtyn një çështje kaq të profilit të lartë”.