Analiza e Politico: Pse zgjedhjet e të dielës në Greqi do të forcojnë pushtetin e Mitsotakis

Konservatorët e Greqisë janë të vendosur për një fitore shënjuese në zgjedhjet e së dielës me drejtuesin Kyriakos Mitsotakis i destinuar të kthehet në zyrën e kryeministrit në një pozicion shumë më të fortë për të çuar përpara reformat









Pasi shkuan njëherë në qendrat e votimit më 21 maj, grekët do të duhet ta bëjnë sërish këtë gjë. Demokracia e Re muajin e kaluar arriti një epërsi dyshifrore ndaj rivalit kryesor, partisë së krahut të majtë Syriza, por nuk arriti të arrijë shumicën e plotë.

Këtë herë, një sistem i ri zgjedhor do ta shpërblejë partinë drejtuese me deri në 50 vende bonus. Sondazhi i POLITICO.eu e vendos mbështetjen për Demokracinë e Re me 42 për qind, më shumë se dyfishi i mbështetjes për Syrizën me 20 për qind.

“Mitsotakis do të jetë dominues me një shumicë komode,” tha Petros Ioannidis, analist politik themelues i firmës About People. “Zakonisht kur fiton zgjedhjet për herë të parë, ke një periudhë muaj mjalti, por në mandatin e dytë jo. Paradoksi këtu është se, për shkak se opozita është fshirë, Mitsotakis do të jetë një periudhë të re muaji mjalti.

Obligacionet dhe aksionet greke janë rritur javët e fundit, duke u siguruar se një qeveri pro-investimeve do të parandalojë çdo kthim prapa në ditët e errëta të krizës së borxhit të eurozonës.

Mitsotakis po zotohet të zvogëlojë edhe më tej sektorin e fryrë publik dhe të reformojë sektorët e shëndetësisë dhe arsimit.

“Mitsotakis është në krye dhe potencialisht për herë të parë është i fortë në kontrollin e partisë së tij”, tha Wolfango Piccoli, bashkëthemelues i kompanisë së analizës së rrezikut Teneo.

Edhe pse fituesi i së dielës është tashmë i sigurt, mbeten pikëpyetje të mëdha mbi shkallën e shumicës së konservatorëve dhe fatin e partive të shkatërruara të opozitës në të majtë, të cilat do të jenë më pak në gjendje të kërkojnë llogari nga qeveria.

Rreziku i mendjemadhësisë

Historia e madhe pas fitores së theksuar të Demokracisë së Re është kolapsi i mbështetjes për Syriza, e cila ka parë rënien e votës së saj, duke ngritur pikëpyetje nëse statusi i saj si opozita kryesore mund të sfidohet tani nga partia socialiste Pasok.

Ajo që është e qartë është se partitë opozitare do të jetë një rrëmujë në parlamentin e ardhshëm.

“Hubris mund të hyjë pas një fitoreje të tillë”, tha Piccoli. “Opozita është jashtëzakonisht e dobët dhe do të duhet shumë kohë për tu rikuperuar. Kryeministrit do t’i duhet t’i kushtojë vëmendje këtij aspekti, sepse kemi parë në vende të tjera që një opozitë e dobët mund të bëhet problem për qeverinë, për cilësinë e politikëbërjes për llogaridhënie dhe transparencë. Të qenit kaq dominues tani nuk i lë Mitsotakis asnjë justifikim dhe pritshmëritë janë gjithashtu shumë të larta”, shtoi ai.

Udhëheqësi i Syriza-s, Alexis Tsipras duket ende i ngarkuar me muajt e parë të trazuar të udhëheqjes së tij në 2015, në kulmin e krizës financiare, e cila çoi në programin e tretë ndërkombëtar të shpëtimit të Greqisë. Pavarësisht se Demokracia e Re ishte e ngarkuar me një skandal spiunazhi, inflacionin në rritje, shqetësime në rritje mbi sundimin e ligjit apo aksidenti vdekjeprurës nga përplasja e trenave, fushata parazgjedhore e Syrizës ishte e paqartë dhe nuk arriti të kapitalizojë në pikat e dobëta të qeverisë.

“Syriza vuri bast mbi zemërimin dhe pas kaq shumë vitesh krize financiare dhe pandemie, njerëzit donin të ndjenin stabilitet”, tha Ioannidis, duke shtuar se fitorja e madhe e Mitsotakis është kryesisht për shkak të performancës së keqe të Syrizas.

“Unë aktualisht nuk shoh njerëz që kanë pritshmëri nga politika, e lëre më pritshmëri të larta nga qeveria,” vazhdoi ai. “Është evidente se identifikimet partiake të votuesve janë shumë të lirshme, votat janë të huazuara. Testi i parë vendimtar për qeverinë do të jenë zgjedhjet e ardhshme evropiane brenda një viti”.

Jashtë zonës së rrezikut

Greqia së shpejti pritet të rifitojë përfundimisht statusin e klasës investuese, më shumë se 12 vjet pasi humbi vlerësimin e saj, duke shënuar fundin e ditëve të errëta të krizës financiare.

“Nota e investimit është vlerësuar për disa kohë, por është e fuqishme për të kthyer faqen, duke u larguar nga kujtimet e vjetra të këqija,” tha Piccoli. “Është një lajm i mirë për bankat dhe gjithashtu për huamarrësit sepse duhet të ndihmojë në uljen e kostos së financimit dhe do të ishte interesante të shihet nëse qeveria do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë këtë

Por Greqia ende po lufton me shumë nga dobësitë që kanë rënduar mbi rritjen për dekada, duke përfshirë një burokraci masive, veçanërisht në sistemin ligjor, dhe evazionin kronik të taksave.

Nikos Vettas, kreu i grupit të ekspertëve IOBE me bazë në Athinë, sheh dy sfida përpara qeverisë: “Nuk mund të përjashtohen turbulencat nga mjedisi i jashtëm, pasi vendet e tjera në eurozonë janë nën presion dhe disa nga reformat e nevojshme brenda vendit mund të kërkojnë planifikim dhe vendosmëri të kujdesshme”

Ai shtoi se, qeveria duhet të shpenzojë më pak se sa merr në taksa dhe se duhet të ketë një shtytje të vazhdueshme drejt tërheqjes së investimeve dhe modernizimit të pjesëve të sektorit publik.

Piccoli u ndal në sektorët ku nevojiteshin reforma.

“Nuk kemi parë shumë në vitet e fundit, padyshim që pandemia e zvarriti procesin, por ka një nevojë të madhe për reformën e gjyqësorit dhe sektorit të arsimit në Greqi. Mitsotakis duhet të lëvizë shpejt në atë front përpara se të shpenzohet kapitali politik”

Me partitë kryesore që ruajnë pak a shumë nivelet e mbështetjes që morën më 21 maj, duket sikur zgjedhjet e së dielës do t’i japin një tjetër shans partive nga e djathta ekstreme dhe nga e majta ekstreme.

Parlamenti i ardhshëm i Greqisë mund të ketë vetëm katër dhe deri në nëntë parti. Këto përfshijnë dy parti në ekstremin e majtë: “Kursi për Liri” dhe “MeRA25”, të udhëhequra nga ish-zyrtarët e Syriza-s.

Në të djathtë, në garë për votën ultra-nacionaliste, kundër emigrantëve është ‘Niki’ religjioz, pro-rus, kundër abortit dhe gjithashtu një tjetër pro-rus ‘Zgjidhja greke’.

Një pretendent i minutës së fundit janë ‘spartanët’, partia, e cila së fundi shtoi një deputet të burgosur nga partia neo-naziste Agimi i Artë, Ilias Kasidiaris, në listën e saj të mbështetësve.

Tre për qind është pragu për të hyrë në parlament.

Gjatë javëve të fundit të fushatës, Mitsotakis ka lëvizur për të shfryrë mbështetjen ndaj këtyre partive dhe për të forcuar votën e konservatorëve mes nacionalistëve me mesazhet e tij që synojnë të tërheqin votuesit fetarë, duke u fokusuar në Peloponez dhe Greqinë veriore ku këto parti janë më të fuqishme.

“Të kesh shumë zëra ekstremë në parlament nuk do të thotë domosdoshmërisht polifoni, por ndoshta e kundërta, duke çuar në një kakofoni demokratike, një frenim të rezultateve,” tha ai gjatë një fjalimi në qytetin verior të Selanikut të mërkurën.

Ndërsa këto parti nuk kanë gjasa të jenë kërcënim për Demokracinë e Re, ato ka të ngjarë të jenë dëmtuese nëse futen në parlament

“Nëse këto parti të skajshme hyjnë në parlament, do të jetë një problem për demokracinë,” tha Vasiliki Georgiadou, profesore e politikës në Universitetin Panteion.

“Do të ndryshojë mekanikën, mënyrën se si funksionon sistemi politik, sepse do të marrë parasysh atë që po ndodh në ekstremin e djathtë. Zërat populistë, zërat kundër një marrëveshjeje midis Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut fqinje, zërat kundër emigracionit do të jenë më të fortë dhe do të ushtrojë më shumë presion mbi qeverinë”. politico.eu/ Përshtati në shqip Gazeta Shqiptare