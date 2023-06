Borrell: Jam i alarmuar me arrestimet e jashtëligjshme të serbëve në veri dhe marshimin e FSK-së

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, shprehet se është shumë i alarmuar nga situata e re në veri të Kosovës. Ai është ankuar për “arrestime të jashtëligjshme të serbëve në Kosovë” e “marshimin e Forcave të Sigurisë së Kosovës” në Mitrovicën e Jugut.

“Shumë i alarmuar rreth situatës në veri të Kosovës: Arrestime jashtë juridiksionit të serbëve të Kosovës dhe marshimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Mitrovicën e Jugut; pasuar nga retorika e ashpër e Serbisë. Pavarësisht takimit të krizës dje, eskalimi vazhdon dhe po bëhet më i rrezikshëm. Nuk do ta tolerojmë këtë”, shkruan ai.

Very alarmed by situation in north of Kosovo: extrajudicial arrests of K-Serbs & Kosovo Security Forces marching in South Mitrovica; followed by heavy rhetoric from Serbia.

Despite yesterday’s crisis meeting, escalation continues & is becoming dangerous. We will not tolerate it.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2023