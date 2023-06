Mick Jagger më i dashuruar se kurrë me partneren e tij 36-vjeçe më të re – Shikoni videon

Mick Jagger dhe partnerja e tij 36-vjeçare Melanie Hamrick së fundmi u shfaqën në një shfaqje baleti në Nju Jork. Çifti pozuan të lumtur në tapetin e kuq të premierës së sezonit veror të American Balet Theatre, ku morën pjesë në shfaqjen e “Like Water For Chocolate” në Metropolitan Opera House.









Këngëtari 79-vjeçar i Rolling Stones ishte e veshur me stil me një kostum të errët me plisa të bardha, të bashkuar me një këmishë bardh e zi me kopsa. Hamrick, e cila është nëna e fëmijës së tij, kishte veshur një fustan mahnitës prej tyli të kuq nga Dolce & Gabbana.

Shihni fotot

Melanie Hamrick po tregonte me krenari unazën e saj të re, duke ndezur spekulime për fejesën e tyre. Megjithatë, ajo ka sqaruar se bëhet fjalë për unazë premtimi dhe jo për fejesë. Ajo tha se Jagger ia ka dhënë unazën, por ata e shohin atë si një simbol të angazhimit të tyre dhe jo një fejesë zyrtare.

Shikoni videon e shpërndarë nga Daily Mail

Mick Jagger dhe Melanie Hamrick janë bashkë që nga viti 2014. Ata u takuan për herë të parë në një koncert në Tokio dhe tani kanë një djalë gjashtë vjeçar të quajtur Deveraux ‘Devi’ Octavian Basil Jagger. Jagger ka gjithsej tetë fëmijë me pesë gra të ndryshme, me fëmijën e tij të madh, Caris, 52 vjeç, nga një lidhje e shkurtër me aktoren dhe këngëtaren Marsha Hunt.