Nusja e fyen aq keq motrën, saqë ajo tërhoqi ofertën për të dhuruar fustanin e nusërisë

Është veçanërisht prekëse kur motra jote të ofron dhuratë fustanin e nusërisë. Derisa ta tërheqë këtë ofertë. Kështu ndodhi në një histori që qarkullon në Reddit, e rrëfyer nga motra e nuses, e cila pretendon se kishte një arsye shumë të mirë për të vendosur të tërhiqej në fund të fundit.









Siç shpjegon ajo, në ditën e dasmës së saj, në vitin 2017, partneri e la në të ftohtin e banjës, duke pritur më kot në kishë, për të ikur me të dashurën e tij shtatzënë. “Nuk do ta harroj kurrë se si u ndjeva atë ditë. Ishte një moment vërtet i rëndësishëm në jetën time’.

Disa vite më vonë, duke mësuar se motra e saj do të kishte vështirësi për të mbuluar shpenzimet e dasmës së saj, ajo vendosi të mbulonte një shumë bujare të kostos së fustanit të saj të nusërisë. Kështu ajo do të mund të blinte fustanin e nusërisë së ëndrrave të saj, i cili kushtonte 7000 dollarë. Janë shumë para për një fustan, por ajo fjalë për fjalë po qante nga dëshira për ta pasur atë”, kujton sot motra e saj.

Gjithçka ndryshoi kur ata u mblodhën në shtëpinë e prindërve për një darkë familjare. Gjatë saj, nusja e ardhshme, duke iu përgjigjur pyetjeve për dasmën e saj të ardhshme, bëri një shaka mjaft të papërshtatshme: “Le të shpresojmë që e imja të mos ikë me zonjën e tij shtatzënë ose diçka të tillë në ditën tonë të dasmës”.

Më pas, motra e saj u ndje sikur po tallej me të dhe madje po përdorte një ngjarje veçanërisht traumatike. “U ngrita në këmbë dhe fillova të bërtas, duke e quajtur budallaqe. Prindërit tanë më kërkuan të qetësohesha dhe ajo tha se po bënte shaka dhe se nuk “mendonte” që do ta merrja kaq seriozisht. Mbusha gjërat dhe ndërsa po bëhesha gati të largohesha, i thashë se do t’i jepja zero dollarë për fustanin e nusërisë së ëndrrave të saj’.

Babai dhe tezja e vajzës komentuan se reagimi i saj ishte shumë i ashpër, për diçka që nusja e kishte thënë si “shaka”. Asaj iu tha se pas incidentit motra e saj nuk pushoi së qari, duke i kërkuar që të rishikonte vendimin e saj.

Por disa përdorues mbrojtën motrën e nuses, duke komentuar se qëndrimi i kësaj të fundit tregonte se ajo nuk e vlerësonte gjestin e dhuratës dhe shprehte mungesë ndjeshmërie dhe respekti për të. Njëri prej tyre i shkruante: “Nuk kishe asnjë detyrim të paguash fustanin e shtrenjtë të nusërisë së motrës. Ishte një akt i mrekullueshëm dashamirësie nga ana jote, dhe në vend që të të falënderonte, motra jote të hodhi në fytyrë ngjarjen më traumatike të jetës tënde, duke u tallur me të’.