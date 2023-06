Arrestohet ish-kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici

Ish kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici është vënë në prangat e policisë pasditen e sotme me urdhër të SPAK.









Mësohet se Gjici është vënë në prangat nën akuzë për korrupsion pasi sipas nenit 20, gjatë kohës kur ka drejtuar Bashkinë e Kukësit.

Pak ditë më parë ai dha dorëheqjen pasi u përfshi në një skandal seksual, video e të cilit u përhap në rrjetet sociale.

Më pas Gjici shfaqet duke biseduar me vajzën me të cilën kryen marrëdhënie seksuale, për një tender për qentë e rrugëve dhe autorizon nënkryetarin e bashkisë të lidhë marrëveshje me të nën emrin e Bashkisë së Kukësit.