“Nuk do të bësh monolog avokat”/ Ngjela ngriti zërin, moderatorja i ndërpret intervistën: Flasim kur të qetësohesh… (VIDEO)

Avokati Spartak Ngjela dhe moderatorja e Euronews Albania Sidorela Gjoni, janë përplasur sërish me njëri tjetrin, gjë që ka sjellë edhe përfundimin e intervistës.









Një nga pyetjet e moderatores, nuk i pëlqeu Ngjelës, i cili i ngriti zërin, dhe kjo gjë çoi në përfundimin e intervistës.

Po ashtu Gjoni i kërkoi avokatit që të qetësohej, pasi nuk mund ta lejonte të monologonte në bisedën me të.

Avokat Ngjela: E di pse Vuçiç i ka rrëmbyer policiët e Kosovës, sepse Kurti i ka arrestuar 3 banditët më të mëdhenj anti-shqiptar që u kapën në Mitrovicë. Policia e Kosovës ka kapur krekot e mëdhënj dhe këtë nuk besoj se e ka bërë e vetme pa ndihmën e amerikanëve. Vuçiç i mba peng policët që të kërkojë ndërrim.

Moderatorja Sidorela Gjoni: Ata janë kriminel nuk janë njësoj me policët!

Ngjela: Po prit një minutë tani! Dëgjoje tjetrin deri në fund! I mban peng policët që të kërkojë ndërrim. Merrni policët, lëshojini ata. Por ku lëshohen ata?!

Gjoni: E tha Kurti nuk ka pazar.

Ngjela: Po dale moj zonjë!

Gjoni: Avokat mos ke nevojë të qetësohesh? Qetësohu dhe po ashtu lidhemi njëherë tjetër!

Ngjela: Pse do ta ndërpresësh moj zonjë?

Gjoni: Do të ndalemi në zhvillime të tjera deri sa të qetësohet avokati. Monolog avokati nuk do bëjë, të paktën kur bisedon me mua jo.