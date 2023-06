Vodhën disa produkte në një qendër tregtare në Tirane, e pësojnë keq dy vajzat nga Fushë-Kruja

Dy vajza të reja kanë rënë në prangat e policisë, pasi akuzohen se kanë vjedhur disa produkte në një dyqan në Tiranë.









Ngjarja në fjalë është regjistruar në një dyqan të një qendre tregtare në zonën e Zogut të Zi.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se pas hekurave ranë shtetaset me inicialet K. A., 20 vjeçe, dhe V. B. (A)., 32 vjeçe, të dyja banuese në Fushë-Krujë, pasi në një dyqan në një qendër tregtare te Zogu i Zi. Ato akuzohen se në bashkëpunim me njëra-tjetrën, dyshohet se kanë vjedhur disa produkte.