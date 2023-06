Manchester United ‘i etur’ për nënshkrimin e Moises Caicedo

Sipas një raporti nga The Times, Manchester United tani ka zhvendosur vëmendjen drejt Moises Caicedo pasi dështoi me tre oferta për Mason Mount. 21-vjeçari vlerësohet rreth 80 milionë funte nga Brighton & Hove Albion. Dhe ai është gjithashtu një objektiv për Arsenalin dhe Chelsean.









Caicedo është lidhur me një largim nga Brighton and Hove Albion prej muajsh. Ai ka qenë i lidhur shumë me Chelsean, i cili po kërkon të sjellë një zëvendësues cilësor për legjendën e klubit N’Golo Kante.

Ndërkohë, mesfushori ishte një objektiv kyç për Arsenalin gjatë afatit kalimtar të janarit. Gunners nuk arritën ta nënshkruajnë atë në atë kohë, dhe ai përfundoi duke nënshkruar një kontratë të re me Brighton. Duket se mesfushori mund të jetë në lëvizje më në fund këtë verë, me Chelsea dhe Arsenal të interesuar për nënshkrimin e tij.

Do të jetë interesante të shihet nëse Manchester United mund të mposht konkurrencën nga rivalët e tyre në Premier League dhe të nënshkruajë me Caicedo. Ai do të dëshirojë të bashkohet me një klub të madh këtë verë. Dhe mundësia për të luajtur për Manchester United do të jetë një propozim tërheqës. Djajtë e Kuq do të garojnë në Ligën e Kampionëve vitin e ardhshëm dhe ata kanë skuadrën për të nxitur gjithashtu për trofe të mëdhenj.

Ata kanë fituar tashmë Kupën e Ligës angleze sezonin e kaluar dhe Erik ten Hag e ka përmirësuar skuadrën jashtëzakonisht. Puna nën drejtimin e holandezit mund ta ndihmojë 21-vjeçarin të përmirësohet si lojtar dhe të përmbushë potencialin e tij.

Me sa duket, Manchester United po punonte për nënshkrimin e Mason Mount nga Chelsea. Por Blutë kanë qenë të vështirë për të negociuar dhe kanë refuzuar tre oferta për 24-vjeçarin anglez.