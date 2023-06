Qyteti lundrues në Japoni, energji, ushqim dhe ujë për 40 mijë njerëz

N-Ark i Japonisë ka zbuluar planet për një qytet lundrues tepër ambicioz që do të presë turizmin, objektet mjekësore dhe madje edhe raketat hapësinore. I quajtur Dogen City, ai do të projektohej për të marrë çdo ngritje deti të lidhur me ndryshimet klimatike në hapat e tij dhe për të siguruar energji, ushqim dhe ujë për deri në 40,000 njerëz.









Dogen City do të kishte një perimetër 4 km (pothuajse 2.5 milje). Ai do të kishte një kapacitet për afërsisht 10,000 banorë me kohë të plotë, plus mund të ketë gjithashtu deri në 30,000 turistë që vizitojnë në çdo kohë. Forma e saj rrethore do të projektohej për t’i bërë ballë motit të ashpër dhe madje edhe cunamit, megjithëse nuk ka detaje të mëtejshme në këtë fazë të hershme.

N-Ark ka bërë llogaritë e tij dhe llogarit se do të kishte rreth 2 milionë litra (afërsisht 530,000 gallona) konsum uji në vit, që tingëllon mjaft modest, plus 3,288 ton deponim vjetor të plehrave. Pothuajse 7,000 ton ushqim do të prodhoheshin dhe do të gjeneroheshin 22,265,000 kW energji. Përmbushja e të gjitha këtyre nevojave do të ishte padyshim një ndërmarrje e madhe dhe detajet se si qyteti lundrues do ta bënte këtë janë të lehta në këtë fazë, megjithëse pasqyrat e ofruara tregojnë shumë panele diellore dhe objektet e përmendura për rritjen e ushqimit.