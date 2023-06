Rebelimi i Wagnerit/ Deklarata e parë e Putinit: Ne vazhdojmë operacionin ushtarak në Ukrainë

Pavarësisht raporteve për një “peshk të heshtur” nga Kremlini pas lëvizjes së grushtit të shtetit nga shefi i Wagner, Yevgeny Prigozhin, Vladimir Putin zgjodhi një mënyrë për të dërguar një mesazh të parë, të veçantë përmes rrjetit shtetëror të Moskës.

Në të ai përsëriti angazhimin e tij për vazhdimin e “operacionit special ushtarak”, siç e quan ai pushtimin e Ukrainës dhe nënvizoi se ky është gjithashtu prioriteti i tij kryesor.

Sipas Reuters, presidenti rus tha: “Unë e filloj dhe e mbyll ditën time me këtë”.

President Putin has made an address on state television across Russia to say he is “confident” in realising all his plans and “tasks” related to the “special military operation” in Ukraine, adding he “starts and ends [his] day with this”.https://t.co/PAiZ4D1jU3

Sky 501 pic.twitter.com/RTpM3KXjoh

— Sky News (@SkyNews) June 25, 2023