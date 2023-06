Zgjedhjet në Greqi/ Fjalimi i fitores së Mitsotakis: Do t’i qëndroj besnik detyrës kombëtare dhe punës së palodhur

Fituesi i zgjedhjeve të vitit 2023, Kyriakos Mitsotakis, në deklaratat e tij të para pas fitores dërrmuese të Demokracisë së Re, ND, dërgoi një mesazh për punë të palodhur dhe përshpejtim të reformave pa arrogancë apo qëndrime arrogante.









Mitsotakis theksoi se populli grek i dha një mandat të fortë Demokracisë së Re, duke theksuar se rezultatet e dy garave zgjedhore nënkuptojnë fundin e toksicitetit dhe fillimin e epokës së stabilitetit.

Më pas, Mitsotakis sqaroi se besimi i treguar nga qytetarët do të thotë se ka një barrë më të rëndë për t’i shërbyer vetë Atdheut. “Unë do t’i qëndroj besnik detyrës sime kombëtare të punës së palodhur, nuk do të toleroj sjellje arrogante apo arrogante,” tha ai.

Duke folur për ushtrimin e qeverisjes, Mitsotakis tha se ND ka siguruar një shumicë të fortë me të cilën partia e tij do të mund të vazhdojë menjëherë me reformat e nevojshme. “Kur hodha hapat e para 20 vjet më parë, nuk e kisha imagjinuar kurrë që sot do të isha përballë jush duke pasur nderin dhe përgjegjësinë të zgjidhesha kryeministër me shumicë absolute për herë të dytë. Mundohem të mësoj nga gabimet e mia dhe nuk do të kisha mundur ta bëja pa partnerët e mi. Faleminderit familjes sime që më ka mbajtur gjithmonë në tokë. Sot do ta shijojmë për pak fitoren tonë, por nga nesër në mëngjes do të përveshim përsëri mëngët për të ndërtuar së bashku një Greqi të fortë me më shumë prosperitet dhe drejtësi”, tha ai.