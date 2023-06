Kjo është qeveria e re e Kyriakos Mitsotakis – Shihni të gjithë emrat

Përbërja e qeverisë së re të Kyriakos Mitsotakis pas fitores në zgjedhjet e 21 qershorit është bërë e ditur nga përfaqësuesi i qeverisë, Pavlos Marinakis.









Ministrat e rinj do të bëjnë betimin të martën, ndërsa më pas do të bëhet dorëzimi i ministrive dhe të mërkurën do të mblidhet kabineti i parë me përbërjen e re. Z. Marinakis e nisi shpalljen e kabinetit me Ministrinë e Financave, të cilin e merr përsipër Kostis Hatzidakis. Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare e merr Nikos Dendias, Ministrinë e Brendshme Niki Kerameos, ndërsa Ministria e Arsimit do të merret nga Kyriakos Pierrakakis dhe Ministria e Shëndetësisë nga Michalis Chrysochoidis. Ndër “surprizat” e përbërjes, Dimitris Papastergiou, ish-kryebashkiaku i Trikkaias, i cili merr detyrën e ministrit të Qeverisjes Dixhitale.

Shikoni videon e njoftimeve:

Njoftimi i përbërjes së Qeverisë së re

E gjithë përbërja e qeverisë

Kryeministër: Kyriakos Mitsotakis

Ministria e Ekonomisë Kombëtare dhe Financave

Ministër: Kostis Hatzidakis

Zëvendësministër: Nikos Papathanasis

Zëvendësministri: Haris Theocharis

Zëvendësministër: Thanos Petralias

Ministria e Punëve të Jashtme

Ministri: Giorgos Gerapetritis

Zëvendësministri: Giorgos Kotsiras

Zëvendësministri: Alexandra Papadopoulou

Zëvendësministri: Kostas Fragogiannis

Ministria e Mbrojtjes Kombëtare

Ministër: Nikos Dendias

Zëvendësministër: Yiannis Kefalogiannis

Zëvendësministri: Nikos Hardalias

Ministria e Brendshme: Niki Kerameos

Zëvendësministri: Thodoris Livanios

Zëvendësministri përgjegjës për Maqedoninë – Thrakën: Stathis Konstantinidis

Zëvendësministri: Vivi Charalambogianni

Ministria e Arsimit, Fesë dhe Sporteve

Ministër: Kyriakos Pierrakakis

Zëvendësministër përgjegjës për utilitarizmin : Yannis Oikonomou

Zëvendësministri: Zetta Makri

Zëvendësministri: Domna Michailidou

Ministria e Shëndetësisë: Michalis Chrysochoidis

Zëvendësministri: Irini Agapidaki Zëvendësministri: Dimitris Vartzopoulos

Zëvendësministër: Marios Themistokleous

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit

Ministër: Christos Staikouras

Zëvendësministri: Christina Alexopoulou Zëvendësministri: Nikos Tachiaos

Ministria e Mjedisit dhe Energjisë

Ministër: Theodoros Skylakakis

Zëvendësministri: Nikos Tagaras Zëvendësministri: Alexandra Sdoukou

Ministria e Zhvillimit

Ministër: Kostas Skrekas

Zëvendësministri: Maximos Senetakis

Zëvendësministri: An to Mani – Papadimitriou

Ministria e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore

Ministër: Adonis Georgiadis

Zëvendësministri: Vassilis Spanakis Zëvendësministri: Panos Tsakloglou

Ministria e Mbrojtjes së Qytetarëve

Ministër: Notis Mitarakis

Zëvendësministër: Kostas Katsafados

Ministria e Drejtësisë

Ministër: Giorgos Floridis

Zëvendësministër: Yiannis Bougas

Ministria e Kulturës: Lina Mendoni

Zëvendësministri: Christos Dimas

Ministria e Imigracionit dhe Azilit

Ministër: Dimitris Kairides

Zëvendësministri: Sofia Voultepsi

Ministria e Kohezionit Social dhe Familjes

Ministrja: Sofia Zaharaki

Zëvendësministre: Maria Kefala

Ministria e Zhvillimit Rural dhe e Ushqimit

Ministër: Lefteris Avgenakis

Zëvendësministri: Dionysis Stamenitis

Zëvendësministër: Stavros Keletsis

Ministria e Transportit dhe Politikës Ishullore

Ministër: Miltiadis Varvitsiotis

Zëvendësministri: Yannis Pappas

Ministria e Turizmit

Ministër: Olga Kefalogianni

Zëvendësministri: Elena Rapti

Ministria e Qeverisjes Dixhitale

Ministër: Dimitris Papastergiou

Zëvendësministri: Konstantinos Kyranakis

Ministria e Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile

Ministri: Vassilis Kikilias Zëvendësministri: Christos

Triandopoulos

Zëvendësministër: Evangelos Turne

Ministri i Shtetit: Makis Voridis

Ministër Shteti: Stavros Papastavrou

Ministri i Shtetit: Akis Skertsos

Zëvendësministër i Kryeministrit dhe Drejtor i Zyrës së Kryeministrit: Yiannis Bratakos

Zëvendësministër pranë Kryeministrit:Thanasis Kontogeorgis

Zëdhënës i Qeverisë: Pavlos Marinakis

Burime qeveritare: Kjo nuk është një qeveri e ekuilibrit, por e punës së palodhur

Siç theksojnë pas njoftimeve burime qeveritare, “kjo është një qeveri e orientuar drejt zbatimit të objektivave të reformës madhore, që ka vendosur Kyriakos Mitsotakis. Gati për t’u përballur me patogjenët për të nxitur ndryshime në zonat kritike”.

Siç vërejnë ata:

“- Kjo nuk është një qeveri ekuilibri, por e punës së palodhur. Një qeveri e Demokracisë së Re e formuar nga Kyriakos Mitsotakis. Me shumë më tepër gra, rotacion në ministra që marrin role të reja të rëndësishme, drejtues të rinj nga grupi parlamentar, persona nga fusha e gjerë e reformës dhe Pushtetit Vendor, sekretare të përgjithshme ministrish që përmirësohen dhe marrin poste qeveritare.

– Në skemën e re të qeverisë 25% janë gra. marrin pjesë 15 gra. Katër ministra, 1 zëvendësministër dhe 10 zëvendësministra. Nga 9 gra (3 ministra dhe 6 zëvendësministra) në skemën e mëparshme.

-Për sa i përket moshës, struktura ministrore është më e re. Mosha mesatare është 53 vjeç dhe 45% janë të brezit të dyzetë.

“-Çështjet qendrore programore që ngritëm para zgjedhjeve për rritjen e pagave që do të rezultojë nga rritja, për reformimin e NHS, për një shtet më miqësor ndaj qytetarëve, për një Greqi të fortë dhe të sigurt, për uljen e pabarazive do të jenë udhërrëfyesi i veprimin e qeverisë. Ne do të gjykohemi nga zbatimi i këtyre synimeve.

-Peshë e veçantë i kushtohet markës sociale të qeverisë dhe uljes së pabarazive. Krahas politikave horizontale për gjithëpërfshirjen, që kanë të bëjnë me të gjithë punën e qeverisë, po krijohet një Ministri e re për Familjen dhe Kohezionin Social.

-Ndryshime strukturore gjithashtu, si kalimi në Ministrinë e Financave të të gjitha mjeteve financiare (NSPR, Programi i Investimeve Publike, Fondi i Rimëkëmbjes) për menaxhimin e stafit të burimeve publike/investime prej 80 miliardë eurosh për mandatin e ardhshëm. Ndryshimet strukturore përfshijnë kalimin e përgjegjësive të Sportit tek Arsimi me zëvendësministër.

-Ministrat në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, të mërkurën, do të marrin dosjet me prioritetet, të cilat përfshihen në programin parazgjedhor dhe do të zbatohen gjatë 4 viteve”.