“Kryetari më tha ‘lëri dokumentet se flasim pastaj’,”- Safet Gjici sot në Gjykatë! Çfarë fshihet pas videos s*ksuale dhe dëshmia e gruas!

Safet Gjici, ish-kryebashkiaku i saporizgjedhur i Kukësit, ditën e sotme do të dalë para gjykatës së Posaçme. Ai do të njihet me masën e sigurisë që do të kërkojë SPAK dhe vendosë Gjykata, ndërkohë që në të njëjtën gjykatë do të jetë edh gruaja që regjistroi dhe shpërndau videon që solli edhe skandalin jo vetëm seksual por edhe korruptiv.









Është pikërisht korrupsioni që e çoi në pranga dy ditë më parë Gjicin, ndërkohë që gruaja, me të cilën ish-kryebashkiaku pretendonte se kishte një lidhje disa mujore, u ndalua në Shkodër. Ajo është sjellë në shtëpinë e saj ku iu ka komunikuar masa paraprake e arrestit në shtëpi, ndërkohë që Gjici është lënë në burg.

Por, referuar të dhënave hetimore bëhet me dije se vajza ka folur në lidhje me njohjen me Gjicin, si dhe momentin edhe kur e ka regjistruar episodin që tronditi opinionin publik. Në atë pjesë dëshmie që ka servirur SPAK ditën e djeshme për mediat, bie në sy një kontradiktë e madhe mes dëshmisë së dhënë që në krye të herës nga vetë Gjici dhe asaj që pretendohet se ka thënë shtetasja Alma Kaçi në rrëfimin para prokurorëve të SPAK.

Por përveç kontradiktës që ka të bëjë me kohën e njohjes, SPAK në copëzat e materialit të servirur si dëshmi e gruas, nuk bën me dije dy momente të rëndësishme të asaj ngjarjeje; përse gruaja e filmoi aktin në zyrën e kryebashkiakut të Kukësit dhe përse e shpërndau në rrjetet sociale.

Edhe pse ajo ka pranuar se ka shkuar me dëshirë në zyrën e Gjicit dhe gjithçka e ka kryer me dëshirën e saj, ajo thotë se Gjicin e kishte takuar vetëm dy herë. Hera e parë lidhej me momentin kur i ka paraqitur projektin e qenëve dhe hera e dytë ka qenë dita kur edhe e ka filmuar.

Gjici, në krye të herës, sapo videoja u bë publike dhe njëherësh virale ka pretenduar se ka pasur shantazh nga ana e rivalëve politik, duke hedhur idenë se gruaja ka qenë e shtyrë të realizonte atë video, teksa vetë ka pranuar se ka lidhje prej kohësh, fakt që e mohon gruaja në copëzat e dëshmisë që ka shpërndarë dje SPAK.

DËSHMIA E ALMA KAÇIT

Sipas të dhënave që dalin nga Prokuroria e Posaçme mësohet se gruaja e vënë nën arrest Alma Kaçi ka treguar se në zyrë me Gjicin ka shkuar vetëm dy herë dhe pranoi seks oral me dëshirë, pasi mendonte që ai kishte nisur ta donte.

“Këtë herë veprimi nga ana ime nuk ishte me detyrim, pasi unë jam ‘single’ dhe po mendoja ndoshta se Gjici kishte filluar që të kishte pëlqim për mua”, ka deklaruar para prokurorëve të SPAK.

Sipas saj dhe Prokurorisë, gruaja me Gjicin është takuar vetëm dy herë në zyrë. Herën e parë, sipas saj, i prezantoi projektin për qentë dhe u ndje e ngacmuar seksualisht nga vetë ai. Kur shkoi herën e dytë në zyrë, vendosi vetë të pranojë seks oral me krybashkiakun, ndërsa kishte aktivizuar dhe aparatin e filmimit.

“Fola me kryetarin e Bashkisë Safet Gjici një ditë më parë dhe lash takimin për ditën e nesërme në orën 10:00 të mëngjesit’, thotë Alma.

Ditën tjetër, kur edhe janë filmuar skenat intime, ajo thotë, se kishte marrë me vete një çantë dhe dosjet me projektin që kërkonte nga bashkia e Kukësit në lidhje me qentë.

“Ndërkohë, Safet Gjici më shkruajti të shkoja në 9 e 30 dhe u nisa në zyrën e tij. U futa në zyrën e kryetarit ku kisha me vete çantën me dokumentet dhe pijen në kuti kartoni. Pasi hyra në zyrë lashë mbi tavolinë dokumentet, një dosje që kisha përgatitur dhe kryetari më tha ‘lëri se flasim pastaj’. Unë i lashë dokumentet mbi tavolinë dhe çka ka ndodhur më pas është ajo që ka qarkulluar në rrjetet sociale”, thotë gruaja në dëshmi.

Më tej, ajo tregon, se pasi ka përfunduar akti me pëlqimin e saj, kryetari ka thirrur në zyrë nënkryetarin që quhej Granit, dhe “Unë kam biseduar me të për projektin e qeneve. Shkëmbyem email-et dhe unë do t’ia nisja në format elektronik projektin”, përfundon Alma.

Ndërkohë SPAK ka zbuluar se lidhja mes ish-kryebashkiakut të Kukësit, Safet Gjici dhe 40-vjeçares kishte nisur rreth tre muaj para se të realizohej video intime në zyrë. Edhe vetë Gjici, kur u dorëhoq, tha se me të kishte marrëdhënie më të hershme. Por, Gjici pretendon se pavarësisht këtij fakti, takimi i fundit mes tij dhe 40-vjeçares është i organizuar nga kundërshtarët e tij, për ta futur në kurth.

Deri tani Alma K., sipas burimeve të SPAK, nuk ka pranuar bashkëpunimin me persona të tjerë për planin hakmarrës, por prokuroria dyshon të kundërtën. Pista tjetër që po hetohet, është ajo e individëve që kanë nxitur dhe realizuar kurthin për filmimin e Safet Gjicit, në kushte jo etike brenda zyrës së tij.

Gjatë kontrollit në banesën e saj agjentët e BKH-së kanë gjetur dhe sekuestruar videon origjinale, dhe aparaturën me të cilën ajo kishte kryer përgjimin. Të hënën të dy, Safet Gjici dhe Alma K., do të dalin para gjykatës për tu njohur me kushtet e masës së sigurisë.

Që prej të shtunës Safet Gjici i arrestuar poshtë lokalit të shtëpisë, sipas avokatit, ndodhet në gjendje psikologjike tepër të rënduar pasi skandali i publikuar i ka shkaktuar probleme të mëdha familjare.

Pretendimet për shantazh Më herët, ish-kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici, pretendoi shantazh nga rivalët politikë. Këtë qëndrim publik ai e shprehu me anë të një postimi në rrjetet sociale, ditën dhe ku u bë virale videoja intime në zyrën e tij.

Ajo u ndalua mbrëmjen e së shtunës në Shkodër, teksa ndodhej e vetme në makinë. Sipas burimeve, prej gati një jave, ajo mbahej nën vëzhgim nga agjentë të BKH-së, ndërsa në Shkodër ajo kishte kërkuar edhe banesë me qira. Pas ndalimit, vajza u dërgua në banesën e saj në Durrës. “Këtë herë veprimi nga ana ime nuk ishte me detyrim, pasi unë jam ‘single’ dhe po mendoja ndoshta se Gjici kishte filluar që të kishte pëlqim për mua”!