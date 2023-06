‘Nuk donim të rrëzonim Putinin’/ Flet kreu i mercenarëve që donin të bënin grusht shteti në Rusi, Prigozhin: Wagner shfuqizohet nga 1 korriku

Publikohet mesazhi i parë që nga dita kur u largua nga Bjellorusia nga kreu i grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin, gjurmët e të cilit kishin humbur orët e fundit. Në klipin 11-minutësh të postuar në rrjetet e tij sociale, kreu i organizatës paraushtarake theksoi se askush nuk pranoi të nënshkruante një kontratë me Ministrinë e Mbrojtjes Ruse dhe se Wagner ishte i detyruar të pushonte së ekzistuari më 1 korrik.









BREAKING: The Wagner Group starts moving out of Rostov pic.twitter.com/wr4xuHnvDw — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Në orët e fundit qarkulluan shumë skenarë për të ardhmen e organizatës paraushtarake ruse që i ktheu shpinën Vladimir Putinit. Selia qendrore e Wagner, me qendër në Shën Petersburg, njoftoi më herët se do të vazhdojë të funksionojë “normalisht” dy ditë pas rebelimit të dështuar të liderit të saj Yevgeny Prigozhin.

“Megjithë ngjarjet që kanë ndodhur, Qendra vazhdon të funksionojë ‘normalisht’, në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse”, tha organizata Wagner në një deklaratë, ndërsa fati i vetë organizatës, nëse shpërbëhet, do të jetë i inkorporuar në ushtri ose do të vazhdojë të ekzistojë siç është, mbetet i pasigurt.

Më herët, burime brenda Wagner thanë se grupi vazhdon të rekrutojë mercenarë në rajone të ndryshme.

“Rekrutimi vazhdon”, tha një zyrtar në qytetin siberian të Novosibirsk për agjencinë zyrtare të lajmeve TASS.

Who is Yevgeny Prigozhin? Here’s what you need to know about the Wagner Group leader, also known as “Putin’s chef” https://t.co/nvq5OKq6ZL pic.twitter.com/HM7AT5Og8E — Bloomberg TV (@BloombergTV) June 26, 2023

Përpara ndërtesës së mercenarëve në Novosibirsk, postera që reklamonin Wagner u ngritën përsëri të hënën, sipas TASS, pasi u hoqën të shtunën.

“Ne punojmë me takime gjatë gjithë ditës”, i tha TASS një punonjës nga qyteti i Tyumen, 2000 kilometra në lindje të Moskës.

Skema e marrëveshjes së arritur mbrëmjen e së shtunës midis Yevgeny Prigozhin dhe Moskës për zgjidhjen e krizës së paprecedentë të shkaktuar nga kryengritja e armatosur në Wagner mbetet e paqartë në këtë fazë.

Kremlini siguron se asnjë nga luftëtarët e Wagner që ndoqën Prigozhin në kryengritjen e tij nuk do të përballet me akuza penale, por askush nuk e di se çfarë do të ndodhë në të vërtetë me organizatën. Kremlini ka dhënë garanci se Prigozhin do të shkojë në Bjellorusi, por ai nuk është shfaqur në publik që nga fundi i grushtit të shtetit.

Më herët sot, kryetari i Komitetit të Legjislacionit dhe Ndërtimit të Shtetit të Dumës Shtetërore (Dhoma e Ulët), Pavel Krasheninnikov, njoftoi se të dënuarit nga gjykatat ruse nuk do të mund të rekrutohen më nga “organizatat private ushtarake” si Wagner.

Wagner kishte rekrutuar shumë luftëtarë nga burgjet ruse, me miratimin e qeverisë, për t’i dërguar në frontin e Ukrainës, por për disa muaj Kremlini e kishte ndaluar teorikisht një praktikë të tillë.

Më parë, këto organizata “mund të rekrutonin kriminelë të dënuar dhe të nënshkruanin kontrata me ta. Tani është miratuar një procedurë tjetër, sipas së cilës kontratat lidhen vetëm me Ministrinë e Mbrojtjes”, u tha Kraseninikov gazetarëve, siç raporton agjencia Interfax.

Lavrov: Wagner do të vazhdojë operacionet në Republikën e Afrikës Qendrore

Wagner do të vazhdojë operacionet në Mali dhe Republikën e Afrikës Qendrore, tha ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov, duke vënë në dukje se rebelimi i grupit mercenar nuk do të ndikojë në marrëdhëniet e Moskës me aleatët e saj.

Anëtarët e Wagner punojnë në Mali dhe Republikën e Afrikës Qendrore “si trajnerë. Kjo punë sigurisht që do të vazhdojë”, tha Lavrov në një intervistë për rrjetin televiziv rus RT.

Kreu i diplomacisë ruse konsideroi se Evropa dhe Franca”braktisja e Republikës së Afrikës Qendrore dhe Mali”, bëri që ato vende t’i drejtoheshin Rusisë dhe Wagnerit për trajnerë ushtarakë dhe “të garantonin sigurinë e udhëheqësve të atyre vendeve”.

Lavrov ndjeu gjithashtu se rebelimi i armatosur i liderit të organizatës Yevgeny Prigozhin dhe njerëzve të tij nuk do të ndryshonte asgjë në marrëdhëniet e Rusisë me aleatët e saj.

“Ka pasur shumë thirrje (nga partnerë të huaj) ndaj Presidentit (Vladimir) Putin… për të shprehur mbështetjen e tyre për të”, tha ai.

“Jo me partnerët dhe miqtë (s.s. asgjë nuk ndryshon). Sa për të tjerat (vendet), sinqerisht, nuk më intereson. Marrëdhëniet me Perëndimin kolektiv janë shkatërruar (…), theksoi Lavrov.